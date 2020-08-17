العنف ضد الزوجة - تعبيرية
العنف ضد الزوجة - تعبيرية
حياتنا

كويتي جُنّ جنونه مما تفعله طليقته مع الشبان عبر “واتساب” فقرر الإنتقام منها بطريقةٍ فظيعة!

كتب وطن
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عاقبت محكمة كويتية مواطناً كسر أنف طليقته بعد شكّه في سلوكها ووجود علاقات عاطفية لها برجال آخرين.

وقضت المحكمة بسجن المواطن ثلاثة أعوام.وفق ما أورد حساب ”خبر عاجل“ الكويتي في ”تويتر“:.

وقال الحساب : ”إن المواطن أقدم على فعلته بعد أن شك بمحادثة طليقته لشبان عبر برنامج محادثات الواتساب“.

ولم يورد الحساب، أي تفاصيل أخرى حول الحادثة التي لاقت تفاعلاً من قبل النشطاء الذين استنكروا ما أقدم عليه المواطن؛ كونه منفصلا عن زوجته.

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