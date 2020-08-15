رقص واختلاط في احتفالات الثانوية العامة في الأردن
رقص واختلاط في احتفالات الثانوية العامة في الأردن
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“شاهد” اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل!

كتب وطن
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أثارت طريقة احتفال عدد من بشوارع العاصمة عمان بعد إعلان النتائج السبت، جدلا واسعا بين الأردنيين الذين اعتبروا هذا التصرف غير لائق.

ووثقت مقاطع فيديو وصور لحظات الاحتفال من قبل الفتيات والشبان الأردنيين، عبر الرقص والتمايل في الشارع على أنغام الموسيقى الصاخبة.

وانقسمت آراء المغردين حيال المشاهد، فمنهم من رأى أن هذا التصرف طبيعي وإبداء للسعادة والفرح وخاصة أن هذا النجاح جاء بعد شهور طويلة من الحجر الصحي، مع مجيء وباء كورونا “كوفيد19” تزامناً وفترة الاختبارات والدراسة، حيث كانت سنة تختلف بكل المقاييس عن غيرها.

بينما هاجم آخرون هذه المشاهد واعتبروها “غير لائقة” بسبب الرقص المثير للطالبات واختلاطهم بالشباب في مشهد مرفوض.

واعتبر البعض أن في تلك الاحتفالات تجاوزاً لقرارات الحكومة الأردنية بمنع التجمعات والاكتظاظ، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

كانت السلطات الأمنية الأردنية شرعت بانتشار أمني واسع بالتزامن مع إعلان النتائج صبيحة اليوم، وقامت الأجهزة الأمنية الأردنية بمنع التجمعات، كما عملت على مراقبة حركة السير ومنع أي مواكب معيقة له أو مظاهر احتفالية مخيفة، بحسب وسائل إعلام أردنية.

ويشار إلى أن السلطات الأمنية الأردنية كانت قد حذرت في بيان لها من التجاوزات الأمنية والمرورية التي تحدث أحياناً نتيجة للتعبير الخاطئ عن الفرح.

وحذّر الأمن الأردني من إطلاق العيارات النارية وتسيير المواكب وإخراج الأجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور وغير ذلك من السلوكيات الخاطئة والمخالفة للقوانين.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية ضبط 10 أشخاص أطلقوا عيارات نارية بع إعلان النتائج، وتم مصادرة 10 أسلحة نارية جرى استخدامها، وعدد 83 شخصاً قاموا بارتكاب مخالفات تستوجب التوقيف.

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