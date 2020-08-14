علا الفارس
علا الفارس
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علا الفارس: “لدي تغريدة مهمة ارجو من الذباب اخذ وضعية الاستعداد”.. وتقصف بعنف

كتب وطن
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علقّت الإعلامية الأردنية بقناة الجزيرة علا الفارس على إعلان الإمارات الكامل مع .

وغرّدت علا الفارس: “لدي تغريدة مهمة ارجو من الذباب اخذ وضعية الاستعداد”.

وأتبعت “علا” تغريدتها الأولى بأُخرى قالت فيها: “عززوا علاقاتكم بإسرائيل إن أردتم .. لكن دعوا فلسطين جانبا .. لم نفهم بعد ما هي الخدمات الجليلة التي قدمها (الاتفاق التاريخي) كما يصفه ويصوره البعض لفلسطين!”.

وأضافت: “أما اصحاب الذمم الواسعة من المغردين: هلكتونا ، من الذي يتاجر بالقضية ؟ ويتهم الاخرين بأنهم يتاجرون بها ؟!!”.

والخميس (13 آب/اغسطس)، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وادّعى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنّ خطوته للتطبيع جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية.

ووصف محللون فلسطينيون التبريرات التي ساقتها الإمارات لإقدامها على إعلان التطبيع الكامل مع إسرائيل، بأنها “عُذر أقبح من ذنب” و”دعاية ساذجة”، يُكذبها النص الرسمي للاتفاق.

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، أبرزها “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره “طعنة” بخاصرة الشعب الفسلسطيني ونضاله وتضحياته و”إضعاف” لموقفه.

كما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية” واستدعت السفير الفلسطيني لدى الإمارات بشكلٍ فوريّ .

وشهدت مدن بالضفة الغربية المحتلة بعد صلاة الجمعة مظاهرات تنديدا باتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

وفي ، داس المصلون بعد صلاة الجمعة وأحرقوا صوراً لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي رفضاً لما قام به.

وأعلنت كل من مصر والبحرين سلطنة عُمان تأييدها للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، فيما لم يصدر حتى الآن أيّ موقف رسمي من التي تعتبر حليفاً للإمارات .

 

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