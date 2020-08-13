“شاهد” صائب عريقات يقلب الطاولة ويطلب من أحمد أبو الغيط إصدار بيان إدانة أو الاستقالة من منصبه!

قلب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الطاولة هذه المرة على رأس أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مطالباً إياه بإصدار بيان إدانة للاتفاق الاماراتي الاسرائيلي (أو) الاستقالة من منصبه.

وقال عريقات في تصريح لتلفزيون فلسطين: “الإمارات كافأت إسرائيل ونتنياهو على جرائمهما، والاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، خرق فاضح لقرارات الجامعة العربية”.

امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: اما ان يدين امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الخطوة الاماراتية او يستقيل. pic.twitter.com/rS68JATntA — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 13, 2020

وأعلنت القيادة الفلسطينية رفضها لما قامت به دولة الإمارات بإعلانها التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل معتبرة ذلك “خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

وقالت القيادة الفلسطينية في بيان، إنها ترفض وتستنكر الإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل إدعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها.

وأضافت في البيان: “تعتبر القيادة الفلسطينية هذه الخطوة نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967”.

القيادة الفلسطينية تدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي في اعقاب الخطوة الاماراتية المنفردة بالتطبيع مع اسرائيل. pic.twitter.com/HTG9qsyLqK — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 13, 2020

وأفادت بأن ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وطالبت القيادة الفلسطينية من الإمارات بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان الذي وصفته بـ”المشين”.

وأعلنت إسرائيل والإمارات اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.