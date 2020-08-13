الجامعة العربية
الجامعة العربية
Videoالهدهد

“شاهد” صائب عريقات يقلب الطاولة ويطلب من أحمد أبو الغيط إصدار بيان إدانة أو الاستقالة من منصبه!

كتب وطن
0

قلب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ، الطاولة هذه المرة على رأس أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مطالباً إياه بإصدار بيان إدانة للاتفاق الاماراتي الاسرائيلي (أو) الاستقالة من منصبه.

وقال عريقات في تصريح لتلفزيون فلسطين: “الإمارات كافأت إسرائيل ونتنياهو على جرائمهما، والاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، خرق فاضح لقرارات الجامعة العربية”.

وأعلنت القيادة الفلسطينية رفضها لما قامت به دولة الإمارات بإعلانها التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل معتبرة ذلك “خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

وقالت القيادة الفلسطينية في بيان، إنها ترفض وتستنكر الإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل إدعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها.

وأضافت في البيان: “تعتبر القيادة الفلسطينية هذه الخطوة نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967”.

وأفادت بأن ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وطالبت القيادة الفلسطينية من الإمارات بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان الذي وصفته بـ”المشين”.

وأعلنت إسرائيل والإمارات اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

عزمي بشارة عن “اتفاق العار” الذي أعلنه ابن زايد بفخر:”مجرد إشهار…

الهدهد

“نسف جبهته بنفسه”.. رسالة أنور قرقاش لقطر قبل عامين أصبحت…

الهدهد

مستشهدا بفتوى ابن باز.. وسيم يوسف يمسك بـ”الطبلة” ويؤكد أن التطبيع مع…

الهدهد

حساب قطري أعلن عن التطبيع الرسمي بين الإمارات وإسرائيل قبل حدوثه يكشف عن خطوة خطيرة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.