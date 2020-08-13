“شاهد” أمينة خليل ترد على منتقدي ظهورها عارية في أحضان خطيبها وصديقها:”جسمي وأنا حرة فيه”

في تبرير اعتبره ناشطون أقبح من الموقف ذاته خرجت الفنانة المصرية امينة خليل، ترد على منتقدي صورتها التي ظهرت فيها عارية على البحر في أحضان خطيبها وصديقها السينارست تامر حبيب، بقولها إن هذا الأمر حرية شخصية وأن جسمها ملكها تفعل فيه ما تشاء وتلبس ما تشاء.

وفي تصريحات لموقع “فوشيا” الفني قالت امينة إنها تحترم كافة جمهورها الذي ينتقدها من باب النصيحة أما من ينتقد من باب إثارة جدل حول أمر طبيعي فأقول لهم: “حياتي الشخصية ملك لي دي حريتي.. وحريتي الخاصة خط أحمر”.

ياسلام علي الحب ياسلام علي قرون ايه ده ياخويا 😂😂😂😂 pic.twitter.com/ydGCXfPVFI — soma💃 (@Soma0979) August 10, 2020

بينما علقت الفنانة المصرية امينة خليل على صورتها مع تامر حبيب التي أثارت ضجّة خلال الساعات الماضية: “لا تعليق إحنا في رحلة ترفيهية وكل مكان وليه ملابسه”.

وتابعت:”تامر حبيب صديق مقرب لي وعلى علاقة وطيدة بخطيبب ويعرفون بعضهم منذ سنوات وبالتالي لا داعي لمثل هذه الأحاديث.”

ورفضت امينة خليل التعليق على موقف خطيبها بعد انتشار تعليقات طالته بالانتقاد لافتة إلى أنه أكبر من ذلك بكثير، وأشارت إلى أنها في حالة من السعادة برفقة خطيبها، وبشأن زواجهما قالت: “خليها مفاجئة”.

وكانت امينة خليل أثارت الجدل بظهورها في صورة ساخنة بملابس البحر تتوسط فيها خطيبها عمر طه والسيناريست تامر حبيب في الساحل الشمالي.

وظهرت امينة خليل في الصورة الجديدة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتدية “مايوه” أسود من قطعتين وفوقه كاش مايوه، وكانت تقف بين عمر وتامر.

وعقب ظهور امينة خليل، بهذه الطريقة فتح الجمهور النار عليها، وتعرضت لهجوم وانتقادات شديدة من جمهورها.