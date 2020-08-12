“شاهد” مصرية تستفز الكويتيين بفيديو “وقح” توعدت خلاله بحرق علم الكويت.. ومي العيدان “تردح” لها بالمصري

تسببت مواطنة مصرية في موجة غضب واسعة بين الكويتيين على مواقع التواصل، وأعادت بتصرف مستفز منها فيه إساءة لعلم الكويت السجال المندلع منذ فترة بين الشعب الكويتي والمصري.

الفتاة المصرية ظهرت في مقطع مصور رصدته “وطن” تقول وتهدد بحرق العلم الكويتي: “علم الكويت اللي ما اتحرقش أصلاً وجبتوا الدنيا وعملتوا قصة، أنا ححرقه، تعالوا بقىى اقبضوا عليا وامسكوني واحبسوني”.

مصرية تبي تحرق #علم_الكويت 🇰🇼 وتدوسه بالجزمة وتصف الكويتيين بالزبالة



مو المفروض سفارتنا بمصر تتحرك @anmas71

🤔



pic.twitter.com/TBJEEBWS1R — Ⓜمواطن كويتي (@Q8T_Kuwait) August 11, 2020

وتابعت: “أنا ححرق علم الكويت وحدوس عليه بالجزمة، عشان انتوا ناس مش محترمة، انتو ناس زبالة، بجد زبالة”.

وأثار الفيديو غضب واسع بين الكويتيين الذين شنوا هجوما عنيفا على الفتاة المصرية، متهمين إياها بالتطاول على الكويت والإساءة للشعب الكويتي كله.

ياانك ياوزير الخارجيه اتشوف صرفه

يااننا ياوزير الخارجيه انشوف صرفه

الكويت لي منو لشعب الكويتي اما لشعب المصري الي قاعد يصير غلط كرامتنا وكرامة الدوله من كرامتك

ذنبنا فقط التكويت وبسبب هذا قامت مصر والشعب المصري بالاهانه الموضوع شنو نبي نعرف https://t.co/mb7SfPMjnM — ابوفهد عضو مجلس اتويتر (@aeh_almutaire) August 11, 2020

إلى متى هذا الحال ياوزير الخارجية



كل يوم غلط وإهانات@MOFAKuwait pic.twitter.com/41Zi0fmMOo — abdullah (@abdulla_424) August 11, 2020

اكلي تبن علم الكويت فوق راسج وراس اشكالج يا معفنه مادري لي متى هالحال تعبنا فيج خير دشي الكويت بس 🇰🇼🇰🇼هذا تاج فوق راسج https://t.co/lAAog4wOjf — AIDA72 (@AidaMhm) August 12, 2020

كما طالب نشطاء كويتيون السفارة الكويتية بمصر، ووزارة الداخلية بالتدخل ووضع حد لهذه الإهانات.

لي متى السكوت على كل من ينبح ويقل أدبه على الكويت وحكومتنا سكتم بكتم🤭 https://t.co/rdLdGGwOWs — رِفقاً بالكويت❤️🇰🇼 (@Hana248) August 12, 2020

سبحان الله كأنها توصف نفسها وتربيتها المهم مانبي منها أعتذار بس تتحاسب وتصير عبره لأمثالها وإذا تحاسبت وبعقاب شديد تصير عبره لأمثالها وإذا ما تحاسبت نقول الله المستعان غلطت على دوله ورمزها وشعب كامل وين حقنا عليكم ياحكومه https://t.co/DLMNEdhf6U — kwaity_8deem (@kwaity_8deem) August 11, 2020

الى وزير الخارجية

الى السفير الكويتي فى مصر

الى سفير مصر فى الكويت اتفضل شوف مواطنتك ووساختها https://t.co/iwZ6szDLf0 — Fatoomq8 (@Fatoomq811) August 11, 2020

الحكومه ووزير الخارجيه عاجبهم الوضع راضيه بإهانه شعبها ورموز الدوله ما اشوفهم يتكلمون بهالاسلوب القذر عن اي دوله خليجيه لان عارفين حكومتهم قويه وماراح تسكت وراح تتخذ اجراء صارم بس عندنا المواطن لا اتبطل حلجك واترد اهم يعممون يغلطون اذا الحكومه ترضى تنهان وتسمع الشعب مايرضا https://t.co/0tUFHKbBVw — العنييييدة (@LDVtlSUYwvGEXaZ) August 12, 2020

وأعادت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان نشر الفيديو عبر “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “ما اتعرفين تاكلين تبن الجزمه هذي تحطينها بحلقك وحلق اللي خلفوك”.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أخلت سبيل اليوتيوبر المصري محمد رضا الذي أثار غضباً عارماً بعرض فيديو يدعو فيه بعض المصريين لحرق العلم الكويتي مقابل المال، في قرار استفزازي للكويت ودون العقوبة التي طالب بها الكويتيون لرد الاعتبار لهم.

واعتبرت الخطوة إساءة للعلم الذي يمثل رمز الدولة؛ وهو ما حدا بالكويتيين لمطالبة سلطات بلادهم باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الإساءة.

وقالت السفارة الكويتية في القاهرة إنها تابعت باستهجان المقاطع التي دعت لحرق العلم الكويتي؛ وأكدت أن هذا العمل يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة للكويت، ومن شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين.

وأضافت السفارة أنها نقلت استياء الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت للمسؤولين في مصر، كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ‏ومحاسبة كل من شارك في هذه الإساءات وروج لها.

وتصاعدت المناكفات بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري، في وقتٍ يتهم كويتيون العمالة المصرية الوافدة بخرق إجراءات الحكومة الكويتية لمواجهة وباء كورونا ما تسبب في ازدياد الإصابات.