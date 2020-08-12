“شاهد” مصرية تستفز الكويتيين بفيديو “وقح” توعدت خلاله بحرق علم الكويت.. ومي العيدان “تردح” لها بالمصري

تسببت مواطنة مصرية في موجة غضب واسعة بين الكويتيين على مواقع التواصل، وأعادت بتصرف مستفز منها فيه إساءة لعلم الكويت السجال المندلع منذ فترة بين الشعب الكويتي والمصري.
الفتاة المصرية ظهرت في مقطع مصور رصدته “وطن” تقول وتهدد بحرق العلم الكويتي: “علم الكويت اللي ما اتحرقش أصلاً وجبتوا الدنيا وعملتوا قصة، أنا ححرقه، تعالوا بقىى اقبضوا عليا وامسكوني واحبسوني”.
وتابعت: “أنا ححرق علم الكويت وحدوس عليه بالجزمة، عشان انتوا ناس مش محترمة، انتو ناس زبالة، بجد زبالة”.
وأثار الفيديو غضب واسع بين الكويتيين الذين شنوا هجوما عنيفا على الفتاة المصرية، متهمين إياها بالتطاول على الكويت والإساءة للشعب الكويتي كله.
كما طالب نشطاء كويتيون السفارة الكويتية بمصر، ووزارة الداخلية بالتدخل ووضع حد لهذه الإهانات.
وأعادت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان نشر الفيديو عبر “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “ما اتعرفين تاكلين تبن الجزمه هذي تحطينها بحلقك وحلق اللي خلفوك”.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أخلت سبيل اليوتيوبر المصري محمد رضا الذي أثار غضباً عارماً بعرض فيديو يدعو فيه بعض المصريين لحرق العلم الكويتي مقابل المال، في قرار استفزازي للكويت ودون العقوبة التي طالب بها الكويتيون لرد الاعتبار لهم.
واعتبرت الخطوة إساءة للعلم الذي يمثل رمز الدولة؛ وهو ما حدا بالكويتيين لمطالبة سلطات بلادهم باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الإساءة.
وقالت السفارة الكويتية في القاهرة إنها تابعت باستهجان المقاطع التي دعت لحرق العلم الكويتي؛ وأكدت أن هذا العمل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة للكويت، ومن شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين.
وأضافت السفارة أنها نقلت استياء الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت للمسؤولين في مصر، كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من شارك في هذه الإساءات وروج لها.
وتصاعدت المناكفات بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري، في وقتٍ يتهم كويتيون العمالة المصرية الوافدة بخرق إجراءات الحكومة الكويتية لمواجهة وباء كورونا ما تسبب في ازدياد الإصابات.