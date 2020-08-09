مقابر بيروت
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“جثث تبعثرت وعظام نثرت في الشوارع “.. “شاهد” ماذا حل بمقابر بيروت بعد الانفجار المرعب الذي أتى على الأخضر واليابس

كتب وطن
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لم يسلم الموتى في العاصمة اللبنانية بيروت، من تداعيات انفجار المرفأ، والكارثة الإنسانية التي أصابت المدينة بأكملها، حيث رصدت وكالة “سكاي نيوز”، عدداً من الصور التي تُظهر ما حل بالقبور.

 

وتظهر قبور الموتى وقد انتهكت حرماتها، وتهشمت تماماً جراء الكارثة، في مشهد غير مألوف، وكأن الميت قُتل مرة أخرى في الانفجار الأضخم في تاريخ بيروت.

 

وسلط انفجار بيروت الضوء على أوجه القصور في النظام السياسي في لبنان، ويواجه الوزراء احتجاجات غاضبة، حيث تم طرد اثنين منهم حاولوا زيارة الأحياء المتضررة بشدة من الحادث.

 

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 220 قتيلا، وأكثر من 5 آلاف جريح.

 

وطالبت قيادة الجيش اللبناني، في بيان عبر حسابها على موقع تويتر، المحتجين بالالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة مشيرةً إلى “تفهمها لعمق الوجع والألم، الذي يعتصر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها الوطن”..

 

 

وحذرت هيئات تابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية في لبنان بعد الانفجار خاصة أنه كان يعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية متفاقمة قبل الانفجار.

 

وأوضح برنامج الغذاء العالمي أن الانفجار سيعوق وصول الإمدادات الغذائية، والإنسانية إلى المدينة عبر الميناء، كما سيعطل وصول البضائع الأساسية، الأمر الذي سيقود إلى ارتفاع سريع في الأسعار.

 

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