بعد فشلهم في سرقة مسندم العُمانية .. نجل رئيس الإمارات يسرق “خور العديد” السعودية وذباب المملكة “صمٌ بكم”!

أثار نجل رئيس الإمارات الشيخ سلطان بن خليفة ضجةً كبيرة بعدما نشر تهنئةً لأبناء الخليج بحلول عيد الاضحى المبارك، أرفقها بخريطة الإمارات التي تضم “خور العديد” وهي منطقة تسيطر عليها السعودية حاليا.

وكتب سلطان بن خليفة عبر حسابه الرسميّ في انستغرام: “حفظ الله دول مجلس التعاون الخليجي… وجعل هذه الايام المباركة أيام خير ورخاء وعز على قادته ورجاله وشعبه… ورفع قدر هذه الأمة لمنزلة الريادة والسيادة والعلاء”. مرفقاً التعليق بصورةٍ للخريطة

وفي تعقيبه على ما قام به نجل رئيس الإمارات قال الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب ساخراً من المغرّدين السعوديين وعدم جرأتهم على الردّ:”كالعادة ذباب ابن سلمان لم يرد بكملة واحدة!”.

نجل رئيس #الإمارات ينشر خريطة تُظهر منطقة خور العديد التي تسيطر عليها #السعودية، كجزء من #الإمارات!

وقبلها نشروا خريطة تظهر محافظة مسندم العمانية كجزء من الإمارات!

وأيضًا قالوا إن حقل الشيبة الذي تسيطر عليه السعودية (تابع للإمارات) ! وكالعادة ذباب #ابن_سلمان لم يرد بكملة واحدة! pic.twitter.com/8A3HrpjoE3 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 3, 2020

من جهته، قال الكاتب الصحفي القطري أحمد علي: “سلطان بن خليفة بن زايد نجل رئيس دولة الإمارات نشر خريطة لشبه الجزيرة العربية تظهر فيها المنطقةالحدودية الملاصقة لحدودقطر في (خور العديد) وكأنها تتبع للإمارات في حين أنها صارت تابعة للسعودية بموجب إتفاقية جدة الموقعة عام 1974”.

وتساءل: “ما رأي الرياض في ذلك؟ وأيضا ما موقف أبوظبي من ذلك؟”.

سلطان بن خليفةبن زايد نجل

رئيس دولة الإمارات نشر خريطة

لشبه الجزيرةالعربية تظهر فيهاالمنطقةالحدودية الملاصقة لحدودقطر

في (خور العديد) وكأنها تتبع

للإمارات في حين أنها صارت

تابعة للسعوديةبموجب إتفاقية

جدة الموقعةعام 1974 مارأي الرياض في ذلك؟

وأيضاما موقف أبوظبي من ذلك؟ pic.twitter.com/QpZaHrncR3 — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) August 3, 2020

وذكّر تصرّف نجل رئيس الإمارات هذا بمحاولاتٍ إماراتية سابقة تمت عبر نشر خريطة مشوهة لسلطنة عمان وضم محافظة مسندم العُمانية لحدود الإمارات، الأمر الذي رفضه العُمانيون، واعتبروا في حينه أنّ “التائهين في الأرض” يسعون باستمرار لسرقة تاريخ وحضارة السلطنة العريق .