منصب والدها الحساس ساعدها.. إعلامي كويتي يكشف هوية الفاشينستا التي استغفلت النيابة وسحبت 131 ألف دولار من حسابها المجمد!

كشف الإعلامي الكويتي المثير للجدل، أبو طلال الحمراني، بطريقة غير مباشرة، هوية الفاشينستا الكويتية التي استغلت خللاً في الرقم المدني، وقامت بسحب مبلغ 40 ألف دينار كويتي ( 131 ألف دولار)، من حسابها المجمد في البنك بقرار من النيابة العامة، إثر تورطها في قضية غسيل أموال المشاهير التي هزت الدولة مؤخراً.

الحمراني في تغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” منو الفاشينيستا اللي ابوها مدير فرع أحد البنوك واللي سهل لها عملية سحب مبلغ كبير واستغل الخطأ الذي ورد برقمها المدني في كتاب تجميد حسابها؟؟”.

منو الفاشينيستا اللي ابوها مدير فرع أحد البنوك واللي سهل لها عملية سحب مبلغ كبير واستغل الخطأ الذي ورد برقمها المدني في كتاب تجميد حسابها؟؟ #مشاهير_غسيل_الأموال — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) August 2, 2020

وخمن المتابعون أنه يقصد الفاشينستا فوز الفهد، فهي الوحيدة من الأسماء العشرة التي أعلنت النيابة عنها، والدها عدنان الفهد، مدير فرع البنك الوطني، منطقة الفيحا، وقام بتسهيل سحب المبلغ لابنته.

وكانت صحيفة “قبس” الكويتية، قد نشرت تفاصيل تمكن إحدى الفاشنيستات الكويتيات المدرج اسمها بقوائم المتهمين بقضية غسيل الأموال من سحب مبلغ مالي كبير من حسابها بأحد المصارف بعد خطأ بتعميم رقمها المدني، بالرغم من تجميد حسابها.

وكانت الفاشينستا من ضمن المشاهير العشرة الأوائل الذين صدر قرار بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر بعد أن طالتهم اتهامات غسيل الأموال بعد الكشف عن تضخم حساباتهم، في قضية هزت الكويت مؤخراً.

وتم اكتشاف الإجراء الذي قامت به الفاشينيستا لتتدخل الجهات الأمنية وتطالبها بإعادة المبلغ تحت طائلة الجزاء القانوني، الأمر الذي دفعها لإعادته في اليوم التالي.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت مطلع الأسبوع الماضي قرارا بالتحفظ على أموال عشرة من أبرز مشاهير السوشيال ميديا في الكويت ومنعتهم من السفر بعد الزج بأسمائهم في قائمة المتهمين بالقضية التي أُطلق عليها إعلاميا “غسيل أموال المشاهير”، إضافة إلى شركة “بوتيكات”.