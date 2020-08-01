كاتب عماني ينفجر غضباً بعد مقتل 3 أردنيات على يد شقيقهن وهذا ما طالب به على وجه السرعة

علّق الكاتب العماني زكريا المحرمي على فاجعة مقتل ثلاثة فتيات أردنيات على يد شقيقهن أول أيام عيد الاضحى أمس الجمعة، مطالباً بضرورة إتباع وسائل جديدة لإيقاف هذه الجرائم.

وقال المحرمي خلال تغريدة له رصدتها “وطن”: “تكرار حوادث القتل بدعوى الشرف في بعض المجتمعات العربية ينبغي أن يدفعنا إلى نقاش حقيقي حول مفهوم الشرف وحدوده، وكيف يمكن التعامل مع العلاقات الاجتماعية الخارجة عن الأعراف بما يحفظ كرامة الأسرة وبما يحفظ للنفس البشرية حرمتها”.

تكرر حوادث القتل بدعوى الشرف في بعض المجتمعات العربية ينبغي أن يدفعنا إلى نقاش حقيقي حول مفهوم الشرف وحدوده وكيف يمكن التعامل مع العلاقات الاجتماعية الخارجة عن الأعراف بما يحفظ كرامة الأسرة وبما يحفظ للنفس البشرية حرمتها؛ مع وجوب تغليظ العقوبة على هؤلاء القتلة لردعهم وجعلهم عبرة https://t.co/yA854B6v4b — زكريا المحرمي (@almuharrmi) August 1, 2020

كما طالب الكاتب العماني خلال تغريدته بضرورة أن يتم “تغليط العقوبة” على هؤلاء القتلة، لتكوين رادع لهم على جرائمهم، وجعلهم عبرة لغيرهم، على حد قوله.

وجاء تعليق المحرمي ذلك بعد أن أعاد تغريد ما قالته الإعلامية “روعة أوجيه” في تغريدة لها حول الخبر، والتي قالت فيها: “بس هيك، 3 فتيات استيقظن صباحاً بفرحة العيد، لينتهي النهار بموتهن على يد شقيقهن، لماذا، لأنه يوجد استسهال لقتل المرأة”.

بس هيك.. ٣ فتيات استيقظن صباحاً بفرحة العيد، لينتهي النهار بموتهنّ على يد شقيقهنّ.. لماذا؟ لأنه يوجد استسهال لقتل المرأة يبدأ من سؤال "شو عملت؟ شو كانت لابسة؟ شرف؟" مجتمعات لا تتعامل معها أساساً كروح إنسان.. بل كملكية يحقّ لذكر العائلة التحكّم فيها كما يشاء.. #جرائم_قتل_النساء https://t.co/QP5FVwLrZE — Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) July 31, 2020

وتابعت: “يبدأ من سؤال، شو عملت، شو كانت لابسة، شرف؟” مجتمعات لا تتعامل معها أساساً كروح إنسان، بل كملكية يحق لذكر العائلة التحكم فيها كما يشاء، #جرائم_قتل_النساء”.

وكانت المملكة الأردنية قد فُجعت بحادثة مقتل الثلاثة فتيات في مدينة البلقاء الأردنية، يوم أمس الجمعة. وبحسب ما قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، بأن “بلاغاً ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية باتجاه شقيقه، إثر خلافات بينهما، مما أدى إلى إصابة شقيقاته الثلاثة وأسعفن للمستشفى، وما لبثن أن فارقن الحياة، وتم فتح تحقيق في الحادثة، وباشرت الجهات المعنية بالبحث عن مطلق النار”.