صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

“سيُغمى عليك من الضحك”.. “شاهد” ماذا فعل هؤلاء المصريون خلال صلاة العيد حين سمعوا كلمة “مباحث”

كتب وطن
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فجّر مقطع فيديو جرى تداوله خلال الساعات الماضية، موجة من الجدل والسخرية بين المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذي وثق عملية “هروب كبير” لمواطنين مصريين، خلال صلاتهم صلاة العيد، في إحدى المحافظات المصرية.

 

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، هروب عدد من المصلين لصلاة العيد بالشارع، بعد سماع صوت سيارة شرطة، ليخرج صوت من بعيد يقول “مباحث”، فهرب الناس من أماكن جلوسهم للصلاة، وصراخ الطفل الذي يصوّر ما يجري وهو في خوف: “مباحث مباحث”.

 

وعلق حساب “مصطفى غاندي” عبر تويتر على المقطع بعد أن قام بإعادة مشاركته بالقول: “لو دة وكر مخدرات مش حتتقال كلمة مباحث بالمنظر دة، والعيد الصغير الإمام ساب الصلاة وطلع يجري، مهزلة أقسم بالله”.

 

فيما قال آخر: “لا حول ولا قوة إلا بالله، وُلد الإسلام غريباً، وسيعود غريبا”.

 

أما ثالث فقال ساخراً: “أيوة يا باشا المتهم دة أفشناه ماشي في الشارع وفي إيديه مصلية..إرميه في الحجز، ضحك أشبه بالبكاء”.

 

ويأتي هذا التخوف من المواطنين المصريين بالتزامن مع حالة وباء كورونا واشتراطات منع الاحتكاك والتجمعات البشرية المفروضة في مصر، من أجل الوقاية من الفيروس، علماً بأن البلاد أعلنت انتهاء حظر التجوّل بشكل شبه نهائي، مع الإبقاء على إغلاق المحلات في ساعات الليل.

كما سجّلت وزارة الصحة المصرية أكثر من 94 ألفاً و78 إصابة مؤكدة بالفيروس، من ضمنهم 39 ألفاً و638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالة وفاة.

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