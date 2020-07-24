اختطاف طفلة واغتصابها في حمام في دبي
حياتنا

كاميرات المراقبة فضحته .. هكذا تمّ اختطاف طفلة واغتصابها داخل حمام للنساء في دبي!

كتب وطن
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اختطف شخص في دبي طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، واجبرها على الدخول الى دورة مياه مخصصة للنساء من ذوي الإحتياجات الخاصة، واغتصبها قبل أن تتمكن من الهرب منه عندما بدأت بالصراخ نتيجة اعتدائه عليها.

وبحسب النيابة العامة في دبي فإنّ الجاني آسيوي والطفلة من جنسيته .وفق صحيفة “البيان” الإماراتية

وفضحت كاميرات المراقبة القريبة من دورات المياه، الجاني من ملابسه، لكن لم يتم تحديد هويته، وتم الاشتباه بأربعة من العمال كانوا في المنطقة.

وبجلبهم إلى المركز للتحقيق معهم، اعترف المتهم الأول المشار إليه في هذه الدعوى باغتصابه الطفلة، وأخبر بذلك زميله العامل الثاني الذي تستر عليه ولم يبلغ الشرطة.

أما المتهم الثالث، فأقر لدى استجوابه بأنه كان يعلم حول واقعة تحرش المتهم الأول بالطفلة، معترفاً كذلك أنه هتك عرض امرأتين من جنسيته في دورة المياه الخاصة بأصحاب الهمم من الرجال، إحداهما مقابل 50 درهماً، والثانية بدون مقابل.

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