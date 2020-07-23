هذا ما حدث لجثة الأردني سمير الطوالبة بعد أسبوعين في قاع نهر أمريكي

نقلت وسائل إعلام أردنية تصريحات لأحد افراد عائلة الشاب الاردني سمير الطوالبة، تفيد بالعثور على جثته في نهر أمريكي بعد عملية بحث استمرت أسبوعين.

قريب “الطوالبة” قال في تصريحاته إن وزارة الخارجية أبلغتهم صباح اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية الأمريكية عثرت على جثة سمير منذ أكثر من اسبوعين بعد فقدانه في أحد الأنهار بولاية كاليفورنيا.

وأضاف أنه تم التعرف عليه عن طريق فحص (DNA) حسبما أخبرتهم وزارة الخارجية.

هذا وتتابع وزارة الخارجية العُمانية عملية نقل جثمانه إلى العاصمة عمان، وسوف يتم تحديد موعد الدفن لاحقاً.

يشار إلى أن الشاب الأردني سمير الطوالبة والبالغ من العمر 30، والمقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2014، فقد قبل أسبوعين في نهر ”كيرن“ بعد خروجه في رحلة مع صديقه على ضفاف النهر.