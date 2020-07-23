أصبح جثة هامدة بلحظات.. ما فعله زوج مصري مع زوجته دفع ابنته الصغيرة لغرز السكين في صدره!

تناقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جريمة مروعة هزت الشارع المصري، بعدما أقدمت فتاة صغيرة على قتل والدها بغرز السكين في صدره دفاعا عن والدتها.

الحادثة المروعة وقعت في محافظة “القليوبية” حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بحدوث مشاجرة توفي على إثرها أحد الأشخاص.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وعقب الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه البالغ 42 عاما، وزوجته (36 عاما)، بسبب خلافات مستمرة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتوفى على زوجته بالضرب.

الأمر الذي أثار غضب ابنتهما البالغة 16 عاما، ما دفعها لطعن والدها في منطقة الصدر فأردته قتيلا على الفور.

وفي شهادتها أمام النيابة قالت الفتاة بعد القبض عليها، إن والدها دائم التعدي عليها بالضرب ويسيء معاملتها هي ووالدتها.

وتابعت أنها عندما شاهدته يتعدى بالضرب على أمها، حاولت التدخل ولكنه أهانها وحاول ضربها هي الأخرى، فأمسكت بالسكين وطعنته في صدره فسقط غارقا في دمائه.

هذا وأمرت النيابة العامة بحجز الفتاة وعرض الجثة على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن المجني عليه.