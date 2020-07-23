عمليتان في أسبوع لملك السعودية وأمير الكويت.. وضعهما الصحي غير مطمئن ولقطات جديدة تكشف آخر التطورات

يبدو أن الوضع الصحي لكل من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غير مطمئن حيث خضع الاثنان في أسبوع واحد لعملية جراحية، وبينما لم يتم الكشف عن طبيعة عملية الأول تم استئصال مرارة الثاني بعد التهاب شديد بها.

هذا وأعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، أن الملك سلمان، البالغ من العمر 84 عاما، خضع لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح، وسيمضي “بعض الوقت” في في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

وفي الوقت نفسه تتحدث تقارير غير رسمية عن تردي الوضع الصحي للملك، وإلغاء ابن سلمان كل مواعديه وإقامته في الرياض وسط أنباء عن ترتيبات لتوليه العرش.

وفي الكويت أعلن الديوان الأميري الكويتي أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 91 عاما، قد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التى تقرر سفره إليها بناءا على مشورة فريقه الطبي، لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت، لكن الديوان لم يحدد ما هي العملية.

من جانبهم تداول مغردون في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اليوم الخميس، مقطع فيديو لطائرة إخلاء طبي، قالوا إنها أقلت أمير الكويت لأمريكا.

فيديو ..



الطائرة الأمريكية للاخلاء الطبي التي نقلت أمير #الكويت الشيخ #صباح_الأحمد عبارة عن مستشفى صغير مُجهزة بغرفة عمليات وغرفة عناية مركزة ، وغرفة تحكم بالضغط الجوي

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.. pic.twitter.com/dsaOB2zz5A — فهد الحمود (@fahadalhmoud) July 23, 2020

وتضم الطائرة من الداخل مستشفى صغيرا مُجهزا بغرفة عمليات وغرفة عناية مركزة، وغرفة تحكم بالضغط الجوي، بحسب ما قال إعلاميون ومدونون معروفون في تعليقاتهم على الفيديو.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح قد أعلن، السبت الماضي، أن الشيخ صباح دخل المستشفى لإجراء “بعض الفحوصات الطبية”، كما أعلن عن صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا، ما أثار قلق الكويتيين بشأن وضع الأمير الصحي.

وفي اليوم التالي، أعلن الديوان عن إجراء عملية جراحية لأمير الكويت “تكللت بالتوفيق والنجاح”.

وفجر يوم الإثنين، أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض “لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة”.

وترأس الملك سلمان من المستشفى، الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، عبر الاتصال المرئي، ثم أعلن الديوان أنه خضع لعملية استئصال المرارة، الخميس.