الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز وبيان عاجل من الديوان الملكي

فُجع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأسرة الحاكمة في السعودية “آل سعود”، اليوم الخميس، بوفاة أميرة بارزة من الأسرة الحاكمة.

وفي التفاصيل أعلن الديوان الملكي بالسعودية، مساء اليوم الخميس، وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، حيث دفنت في العاصمة الرياض.

وجاء في بيان للديوان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض“.

وتابع البيان: ”تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وتزامن هذا النعي مع بيان آخر للديوان الملكي صدر اليوم أفاد بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اليوم، الخميس، عملية جراحية عاجلة وذلك بعد يومين من دخوله المستشفى بعد مروره بعارض صحي مفاجئ.

وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الملك سلمان، أجرى عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح.

وأضافت الوكالة نقلاً عن الديوان الملكي أن العاهل السعودي “سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية”.

والاثنين، نقلت وكالة الأنباء السعودية -عن بيان للديوان الملكي- أن الملك سلمان (84 عاما) دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوص لوجود التهاب في المرارة.

وانتشرت خلال الأيام الماضية بين النشطاء أنباء مقلقة بشأن وضع الملك سلمان الصحي، فضلا عن شائعات انتشرت أيضا عن وفاته وهو ما تم نفيه من داخل الديوان بعد الضجة المثارة.