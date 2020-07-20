سيدة مصرية نزلت في مسبح بالمايوه الشرعي .. فأشعلت ضجةً واسعة بما حدث بينها وبين عدد من الشبان!

أثار مقطع فيديو لإشكال وقع بين نزلاء إحدى قرى الساحل الشمالي في مصر، بشأن نزول سيدة إلى المسبح بالمايوه الشرعي “بوركيني”، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسمع في مقطع الفيديو الذي انتشر عبرمواقع التواصل، رواد المسبح، يقولون للسيدة إن المادة القماشية التي صنع منها المايوه غير ملائمة، فيما دافعت هي عن وجهة نظرها، مؤكدة أنها ترتدي المايوه الشرعي حتى في مسابح كاليفورنيا في الولايات المتحدة، متهمة رواد المسبح بالعنصرية.

كما سمعت دعوات في مقطع الفيديو لتقبل الآخرين والاستمتاع باليوم الصيفي وبأشعة الشمس.

وتطور التلاسن بين رواد المسبح الذين اعتبروا أن المايوه “شكله وحش”، ما اضطر عناصر الأمن في المسبح إلى التدخل وفض الإشكال.