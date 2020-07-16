آخر خزعبلات المطبلين للسيسي.. “شاهد” سعد الدين الهلالي: الدعاء في آيا صوفيا لا يُقبل!

أثارت تصريحات صحفية أطلقها أستاذ الفقه في جامعة الأزهر المصرية، سعد الدين الهلالي بشأن الدعاء في مسجد آيا صوفيا، جدلاً واسعاً وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الهلالي خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب عبر “إم بي سي مصر”، رصدتها “وطن”: “تعليقاً على تحويل الحكومة التركية آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، إن ما جرى هو جزء من “فساد” جماعة الإخوان المسلمين، والإسلام السياسي.

وأضاف: “مش معنى أننا دخلنا المسجد المغصوب ونقول يارب يارب يبقى ستقبل دعوانا.. كيف ستقبل دعوانا ونحن في أرض ظلم”.

#الحكاية| عمرو أديب: ناس بتقول إن في حضارة الأندلس تم تحويل مساجد إلى كنائس ومش من حق حد يزعل من تحويل أيا صوفيا لمسجد.. إسمع رد سعدالدين الهلالي#MBCMASR pic.twitter.com/3IovWrj3kz — الحكاية (@Elhekayashow) July 13, 2020

وزعم الهلالي أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد يسبب فتنة بين الأديان، ويسيء إلى الدين الإسلامي، ويستهدف الحضارة الإنسانية.

وعن دعوات حضور صلاة الجمعة بعد المقبلة (24 تموز/ يوليو) في آيا صوفيا، قال الهلالي إن من يحضر يعين على الباطل، والمتاجرة بالدين.

بدورهم، وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للهلالي بتوظيف خطابه الديني في الخصومة السياسية مع تركيا، معتبرين أن تلك التصريحات تأتي بتعليمات جهات سيادية في مصر.

سبحان الله يعني زعلانين على انه رجع مسجد بدلا من متحف

حسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين !! — ⚘ جنى ⚘ (@Jana10172138) July 13, 2020

محدش ليعترف بالتاريخ ده يعني في الاغور وغزه في التعدي علي حقوق المسلمين هناك

وكثير من البلدان الذين لا يعترفون بهذه الحقوق — ارحم ترحم (@Mo7amedShetta) July 14, 2020

يا رجل، حتى مصر – بناء على قولك- كلها أرض مغصوبة من الأقباط!!

مصيبة والله — Abu Nadroh Qowiyy (@AbuNadrohQowiyy) July 15, 2020

ربنا على الظالم والمفتري وحسبنا الله ونعم الوكيل — Ahmed Abosmra (@abosmra700) July 14, 2020

المنافق عليم اللسان #سعد_الهلالي:

“تحويل #آيا_صوفيا إلى مسجد تعدٍ على ممتلكات الآخرين والصلاة فيها باطلة”!

ما هكذا يا سعدُ تُوردُ الإبل!

تحدثك بغير علم هو التعدى الحقيقي على الآخرين، وصدق ربي إذ يقول: ﴿أَم حَسِبَ الَّذِينَ في قُلُوبِهِم مَّرضٌ أن لَّن يُخرِجَ اللهُ أضغَانَهُم﴾. pic.twitter.com/xmntzsQaZI — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) July 14, 2020

"سعد الهلالي" يستضيفه إعلام السيسي كي يفتي ببطلان الصلاة في مسجد آيا صوفيا، وإن لم تكن باطلة فصحيحة مع الإثم. كل ذلك بدعوى أن المسجد مغتصب. ونسي ضيف قنوات الشر، أن مصر كلها مغتصبة من الانقلابيين، وتبعاً لذلك فصلاة المغتصبين (لو كانوا يصلون) باطلة. — الشيخ محمد الفزازي (@Ed7MB6iONrAyJRX) July 15, 2020

عمرو اديب جايب سعد الدين الهلالي بيستفتيه فى حكم تحويل كاتدرائية ومتحف اياصوفيا بتركيا الى جامع .. سعد هبد شوية هبد 😂😂😂 .. عجب والله 😂😂😂 — Waleed Gwely (@waleedfahmy76) July 13, 2020

وفي وقت سابق، أثارت تصريحات الوكيل السابق للأزهر الشريف، عباس شومان، التي انتقد فيها تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، موجة من الاستغراب في العالمين العربي والإسلامي، معتبرين أن هذه التصريحات تأتي على مقاس رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال شومان: “إن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لا يتفق مع الإسلام، ولا يجوز تحويل الكنيسة لمسجد، مثلما لا يجوز تحويل المسجد لكنيسة، وهذا التصرف مستفز وتصرف غير متفق مع تعاليم الإسلام، وأيا كان الهدف من هذا العمل فهو مرفوض لذاته”.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً بإعادة فتح مسجد آيا صوفيا أمام المصلين المسلمين، وتحويل إدارته إلى رئاسة الشؤون الدينية، وذلك على إثر إصدار حكم قضائي بإبطال قرار مجلس الوزراء عام 1934، والذي بموجبه جرى تحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

وكان القضاء التركي قد أصدر، حكماً يلغي قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 القاضي بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف.

وفي الثاني من يوليو الجاري عقدت إحدى المحاكم الإدارية العليا في البلاد جلسة خاصة للنظر في القضية، انتهت بالإعلان عن صدور قرار نهائي في القضية خلال خمسة عشر يوماً كحد أقصى، وهو ما صدر الجمعة بإلغاء قرار تحويل أيا صوفيا إلى متحف عام 1934.

وكانت جمعيات تركية قد تقدمت بطلب للقضاء التركي من أجل إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة مجدداً، حيث يعد آيا صوفيا صرحاً فنياً ومعمارياً فريداً، ويقع في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستخدم الصرح مسجداً لمدة 481 عاماً، وجرى تحويله إلى متحف عام 1934، ويعتبر آيا صوفيا من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.