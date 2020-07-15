فعلتا حركات اباحية للمارة.. “شاهد” فتاتان سعوديتان تثيران غضباً واسعاً بما فعلتاه بالشارع العام!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد ظهوراً صادماً لفتيات سعوديات فوق سيارة في طريق سريع عام.

وتظهر الفتيات بالمقطع المتداول، والذي رصدته “وطن”، وهم يخرجون أجسادهم من فتحة السيارة العلوية والنافذة، ويقومون بعمل حركات غريبة بأيديهم، ويرتدون عباءة شرعية ونقاب، ما جعل الشخص الذي صور الفيديو يُعلق: “سكارى والله سكارى”.

وسخر المغردون من المقطع، مؤكدين أنهم لم يعودوا يستغربوا حدوث أي كارثة جديدة في عام 2020.

٢٠٢٠ كل شي صار وقفت على ذي؟ — فيصل (@fx_3r) July 15, 2020

كنت بستغرب بس تذكرت انها ٢٠٢٠ — قمَر (@QumarOtaibi) July 15, 2020

بينما شكك آخرون بأن الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو فتيات، ما دفع مُغرد للتأكيد بأنهن فتيات، وأنه رأى مقطعاً كاملاً لهن عبر “تيك توك”.

يمه خير وش ذا!!! — نوف🕊 (@wv53_) July 15, 2020

لا والله بنات حسبي الله عليهم طلعوهم بتيك توك مقطع كامل — رحيّل (@alShammmmari69) July 14, 2020

وتثير تصرفات الفتيات في السعودية غضباً واسعاً في الآونة الأخيرة، بعدما أتاحت رؤية 2030، التي يقودها ابن سلمان، مزيداً من الانفتاح والتحرر لهن، فقامت الطفلة السعودية المعروفة باسم “لجين أم رموش” بنشر إعلانات جنسية جريئة.

ونشرت “لجين” التي لا يتخطى عمرها الـ13 عاماً، عبر حسابها على “سناب شات”، إعلاناً لمُنتجات تخص البالغين والمتزوجين حول علاقتهم الحميمية ، مرفقةً إياها بتعليق “بسنابي أسرار خاصة للمتزوجات فقط”.

طفله بالسناب تنزل مواضيع كذا



مو معقول اللي يصير وربي pic.twitter.com/1DE5ZeMQD5 — حوريه 🌸 (@Otaibi1249) July 13, 2020

واستعرضت فتاة سعودية عبر “انستجرام” لحظة تحرشها بطفل لتفريغ شهواتها الدنيئة.

وظهر بالفيديو المتداول الذي تعتذر “وطن” على نشره، فتاة تستغل طفلاً لقضاء حاجتها جنسياً، وحين تنتهي تطلب منه الذهاب.

وتستمر مودل روز وهند القحطاني بنشر مقاطع جريئة لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرض خلاله مفاتنهن وأجسادهن بطريقة أغضبت المجتمع السعودي، والقبائل التي يحملن اسمها.

الجدير بالذكر أن السعودية أسقطت الولاية عن المرأة، و أصدر قرار في 1 أغسطس 2019، والذي يسمح للمرأة باستخراج جواز سفر خاص بها دون الحصول علي تصريح من والديها، كما يعد أحد أهم المتطلبات التي نادت بها السعوديات في عهد بن سلمان، كما سمحت لهن بالقيادة والاختلاط بالجنس الآخر وحضور الحفلات الغنائية والمسرحيات والسينما.