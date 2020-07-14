في أطهر بقاع الأرض.. “شاهد” سعودية تفتح مرقصاً لتعليم الفتيات “الباليه” وفق الضوابط الشرعية!

افتتحت سيدة سعودية من المنطقة الشرقية، أول معهد لتعليم رقص الباليه للفتيات السعوديات “كبيرات وصغيرات” على حد سواء.

وبثت فضائية “الإخبارية” السعودية، تقريرا مصورا من داخل المعهد الجديد، دون أن تذكر اسم مالكته، أو المدربات اللاتي يعملن فيه.

وأثار هذا الخبر، جدلاً وغضباً واسعين، بين المغردين الذين رأوا أن الأرض التي اصطفاها الله بالحرم المكي والنبوي، لا يجب أن تتمادى بهذه الطريقة.

وفي ذلك كتب مُغرد: “حسبي الله ونعم الوكيل عالارض الطاهره قاعدين يفتحوا فيها خمرات وسينمات وكباريهات شغلات تانيه”.

حسبي الله ونعم الوكيل ع الارض الطاهره قاعدين يفتحوا ف خمرات وسينمات وكباريهات شغلات تانيه 🙄😭 — ليو ميسي (@AdelHaf93583205) July 14, 2020

بينما سخر آخر من ثقل أوزان السعوديات التي لا تتلائم مع شروط رقص الباليه، وكتب: “الأوزان بالسعودية ماتسمح لذا الشي”.

الأوزان بالسعودية ماتسمح لذا الشي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه — ؛؛؛….؛؛؛؛ (@croco_2030) July 14, 2020

وعبر مُغرد كويتي عن رفضه لهذا القرار، وقال: “حنا ككويتيين ضد هالقرار و بشدة”.

حنا كـ كويتيين ضد هالقرار و بشدة — مقدام (@ha8tt) July 14, 2020

بينما توقع مُغرد أن يكون الإماراتي المتشبه بالنساء، بدر خلف، هو مدربهم، وعلق ساخراً: “تخيلو نلقى بدر خلف هو الي يدربهم”.

تخيلو نلقا بدر خلف هو الي يدربهم pic.twitter.com/vl2axz9h9n — معصوب (@6zrv_7) July 14, 2020

ونشر ناشط صورة لراقصة باليه بالعباءة والنقاب، وعلق بسخرية: “الى المعهد والحافظ الله”.

ووصف بكري باراس أهل السعودية بـ”البدو”، وقال: “بنات البدو راحو يرقصو باليه … دنيا تقهر ومضحكة نفس الوقت”.

بنات البدو راحو يرقصو باليه … دنيا تقهر و مضحكه نفس الوقت — BAKRI BARAS (@bakri_baras) July 14, 2020

وعلقت موضي غاضبة: “حسبي الله ونعم الوكيل اللهم خصهم بالعذاب ياقوي ياعزيز. ولاتؤاخذنا بهم اللهم انك تعلم أن قلوبنا مقهوره ولكن لا نقدر فعل شي اللهم لاتؤاخذنا بهم وابطل عملهم الذي لايرضيك فإنها بلاد الحرمين ولايجوز فيها أفعال لاترضيك. انا لله وانا اليه راجعون”.

حسبي الله ونعم الوكيل اللهم خصهم بالعذاب ياقوي ياعزيز. ولاتؤاخذنا بهم اللهم انك تعلم أن قلوبنا مقهوره ولكن لا نقدر فعل شي اللهم لاتؤاخذنا بهم وابطل عملهم الذي لايرضيك فإنها بلاد الحرمين ولايجوز فيها أفعال لاترضيك. انا لله وانا اليه راجعون. — موضي .. (@modi_amari) July 14, 2020

وأصر عبدالله أنه بكل الأحوال ستكون الفتاة “راقصة”، وكتب: “كذا ولا كذا رقاصه ولا عشان صار اسمه باليه صارت عادي “.

كذا ولا كذا رقاصه



ولا عشان صار اسمه باليه صارت عادي ! — uzumaki عبدالله (@uzumaki_boy131) July 14, 2020

وعبر مغرد سعودي باسم علي القحطاني عن غضبه قائلاً: “الواحد معد يعرف وش يقول ولكن كما قال حبيبنا المصطفى “أبدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء” “يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار”.

الواحد معد يعرف وش يقول ولكن كما قال حبيبنا المصطفى



"أبدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء"



"يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار" — علي القحطاني (@ail505ail99) July 14, 2020

ونوه أحدهم إلى أنه بقي على السعودية فقط أن تبيح المثلية الجنسية علناً، وكتب: “حلو اخلصو واسمحو للمثليه”.

وكتب مغرد: “ناس تحتفل بفتح مساجد وناس تحتفل بفتح مراقص في ارض الله المقدسة حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ناس تحتفل بفتح مساجد وناس تحتفل بفتح مراقص في ارض الله المقدسة حسبنا الله ونعم الوكيل — the mountain (@themoun54048436) July 14, 2020

😳استغفرالله لا اريد هذا الاشياء ف بلدنا الحرمين الشريفين — ⚡️ (@meeemme3) July 14, 2020

وسخر آخر قائلاً:”ماشاء الله وفق الضوابط الشرعية ولا الضوابط الشرعية ماتوكل عيش”.

ماشاء الله وفق الظوابط الشرعيه ولاالظوابط الشرعيه ماتوكل عيش🤪 — ْعبد الله بن عبد العزيز (@13whx) July 14, 2020

الوضع في انحدار الله يخلف على الجييل الجااي بس — عبدالرحمن. (@Ab_1655) July 14, 2020

وليست المرة الأولى التي تتباهى بها المملكة بالانفتاح الذي يقوده ابن سلمان، فقد وضع القائمون على مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الأول من نوعه في المملكة، صورة راقصة البالية العشرينية السعودية سميرة الخميس، على (البوستر) الرسمي للمهرجان، والذي تأجل انطلاقه بعد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كشف #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي الدولي عن بوستر دورته الافتتاحية، تظهر فيه عارضة الأزياء #السعودية، سميرة الخميس. ومن المقرر إقامة المهرجان بمدينة #جدة في الفترة من 12-21 مارس المقبل، ويعتبر أول مهرجان سينمائي سعودي دولي. pic.twitter.com/k4DdEKZQIo — عربية VICE (@VICEArabia) February 12, 2020

الجدير بالذكر أن المملكة أجرت تغييرات اجتماعيّة كبيرة وإصلاحات اقتصاديّة يقودها ابن سلمان، فسُمح للنساء بقيادة السيارات، وبدخول ملاعب كرة القدم، وأعيد فتح دور السينما وسمح بإقامة حفلات غنائية صاخبة، وأصبح يغض النظر عن إبقاء المتاجر أبوابها مفتوحة في أوقات الصلاة، وانتهى الحظر على الاختلاط بين الرجال والنساء.