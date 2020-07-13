كاتب سعودي يستفز العُمانيين ويضم محافظة “مسندم” للإمارات.. هذا ما قاله وفجر موجة غضب بالسلطنة

عاد الكاتب السعودي المحسوب على نظام ابن سلمان خالد الزعتر، لاستفزاز الشعب العماني مجددا عبر تغريدات وقحة كلها مزاعم وأكاذيب آخرها ادعائها أن محافظة “مسندم” إماراتية ولا تتبع سلطنة عمان.

وادعى الكاتب المأجور “الزعتر” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن محافظة مسندم تقع في شمال الإمارات.

محافظة #مسندم تقع في شمال الإمارات — خالد الزعتر (@khzaatar) July 12, 2020

وتابع في تغريدة أخرى محاولا استفزاز العُمانيين بوقاحته المعهودة:”أفكر في زيارة سياحية لمحافظة مسندم حيث ينتظرها مستقبل سياحي واعد، لكن هل الاقرب الذهاب لها عبر الإمارات أو سلطنة عمان”

أفكر في زيارة سياحية لمحافظة #مسندم ، حيث ينتظرها مستقبل سياحي واعد ، لكن هل الاقرب الذهاب لها عبر الإمارات او سلطنة عمان ، لأن المعلومات المتوفره لدى انها تقع شمال الإمارات ، وهي مفصولة عن بقية الأراضي العمانية ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) July 12, 2020

وأضاف:”لأن المعلومات المتوفرة لدي أنها تقع شمال الإمارات، وهي مفصولة عن بقية الأراضي العمانية”

وأثارت تغريدة الكاتب السعودي ردود أفعال غاضبة بين العمانيين الذين هاجموه بشدة، وسخروا منه مؤكدين على عُمانية مسندم.

نحن ابناء محافظة مسندم نترفع عن استقبالك لان التربه العمانية ترفض النباتات الخبيث و نحن نعتز بانتماء الى الامبراطورية العمانية الضاربه في عمق التاريخ — الظهوريه بنت مسندم (@yakking99806) July 12, 2020

وكتبت ناشطة في ردها على الزعتر:”غير مرحب بك في بلادي عمان ومسندم عمانية لذا لا تحلم بزيارتها”

غير مرحب بك في بلادي عمان ومسندم عمانية لذا لا تحلم بزيارتها — بنتَ الأكرمينَ.. (هيٓام) 🇴🇲 (@Omanmyheavn) July 12, 2020

هذا وقال حمد المقبالي:”تتكلم جد.. والله هذا الزعتر مصخره لكن زين راعي سوالف السبال”

تتكلم جد 🤣🤣🤣

والله هذا الزعتر مصخره

لكن زين راعي سوالف السبال 🤣🤣 — حمد المقبالي (@hamed_q123) July 12, 2020

بينما أفحمه أحمد الحذيفي برد ناري:”اي أمارات تقصد لا نعرفها الا ساحل لعمان وبأذن الله بتعود”

اي أمارات تقصد

لانعرفها الا ساحل لعمان وبأذن الله بتعود — أحمد الحذيفي (@ahmedalhothife) July 12, 2020

وتحظى محافظة مسندم بأهمية في التاريخ العماني، فهي تطل على مضيق هرمز الشريان الحيوي الذي يعد من أكثر الممرات المائية الدولية أهمية في العالم، كما تعد محافظة مسندم البوابة الشرقية لحركة التجارة والملاحة من وإلى الدول المطلة على الخليج العربي.

كما تنفرد محافظة مسندم بمقومات جغرافية ومناخية مختلفة، إلى جانب المقومات البشرية التي تضفي للمكان أهميته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تُقدم فيها الإمارات على محاولتها ضم مسندم لحدودها.

وكانت شركة “الفطيم” الإماراتية نشرت إعلاناً ترويجياً لمول عمان، يظهر فيه استيلاء أبوظبي على محافظة “مسندم” العمانية.

كما سبق أن وضعت الإمارات خريطة “مشوهة”، في متحف “لوفر- أبوظبي”، ضمت محافظة “مسندم” العمانية إلى حدودها.

وسبق أن قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان، بضبط مجموعة من الدفاتر المدرسية تحتوي على غلاف مطبوع عليه خارطة السلطنة مع حذف محافظة مسندم، تبين أنه تم صنعها في الإمارات ودخلت السلطنة عن طريق الشحن البري.