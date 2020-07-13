كاتب سعودي يستفز العُمانيين ويضم محافظة “مسندم” للإمارات.. هذا ما قاله وفجر موجة غضب بالسلطنة
عاد الكاتب السعودي المحسوب على نظام ابن سلمان خالد الزعتر، لاستفزاز الشعب العماني مجددا عبر تغريدات وقحة كلها مزاعم وأكاذيب آخرها ادعائها أن محافظة “مسندم” إماراتية ولا تتبع سلطنة عمان.
وادعى الكاتب المأجور “الزعتر” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن محافظة مسندم تقع في شمال الإمارات.
وتابع في تغريدة أخرى محاولا استفزاز العُمانيين بوقاحته المعهودة:”أفكر في زيارة سياحية لمحافظة مسندم حيث ينتظرها مستقبل سياحي واعد، لكن هل الاقرب الذهاب لها عبر الإمارات أو سلطنة عمان”
وأضاف:”لأن المعلومات المتوفرة لدي أنها تقع شمال الإمارات، وهي مفصولة عن بقية الأراضي العمانية”
وأثارت تغريدة الكاتب السعودي ردود أفعال غاضبة بين العمانيين الذين هاجموه بشدة، وسخروا منه مؤكدين على عُمانية مسندم.
وكتبت ناشطة في ردها على الزعتر:”غير مرحب بك في بلادي عمان ومسندم عمانية لذا لا تحلم بزيارتها”
هذا وقال حمد المقبالي:”تتكلم جد.. والله هذا الزعتر مصخره لكن زين راعي سوالف السبال”
بينما أفحمه أحمد الحذيفي برد ناري:”اي أمارات تقصد لا نعرفها الا ساحل لعمان وبأذن الله بتعود”
وتحظى محافظة مسندم بأهمية في التاريخ العماني، فهي تطل على مضيق هرمز الشريان الحيوي الذي يعد من أكثر الممرات المائية الدولية أهمية في العالم، كما تعد محافظة مسندم البوابة الشرقية لحركة التجارة والملاحة من وإلى الدول المطلة على الخليج العربي.
كما تنفرد محافظة مسندم بمقومات جغرافية ومناخية مختلفة، إلى جانب المقومات البشرية التي تضفي للمكان أهميته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وهذه ليست المرّة الأولى التي تُقدم فيها الإمارات على محاولتها ضم مسندم لحدودها.
وكانت شركة “الفطيم” الإماراتية نشرت إعلاناً ترويجياً لمول عمان، يظهر فيه استيلاء أبوظبي على محافظة “مسندم” العمانية.
كما سبق أن وضعت الإمارات خريطة “مشوهة”، في متحف “لوفر- أبوظبي”، ضمت محافظة “مسندم” العمانية إلى حدودها.
وسبق أن قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان، بضبط مجموعة من الدفاتر المدرسية تحتوي على غلاف مطبوع عليه خارطة السلطنة مع حذف محافظة مسندم، تبين أنه تم صنعها في الإمارات ودخلت السلطنة عن طريق الشحن البري.