أمن “بن سلمان” يعتقل لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي والسبب هذه التغريدة!
كشف حساب “معتقلي الرأي” -المعني بمتابعة أحوال المعتقلين في السعودية- عن اعتقال السلطات السعودية فهد الهريفي اللاعب السابق لنادي النصر السعودي.
وقال “معتقلي الرأي” إنّ اعتقال فهد الهريفي جاء على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه بقرارات الداخلية.
وكان “الهريفي” قال في تغريدة تعليقاً على بيانٍ من وزارة الداخلية السعودية عن إعادة تشديد الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا في مدينة جدة لـ15 يوماً: “مع هالكلام والبيانات لا استبعد استكمال الدوري. تعودنا الهلال فوق كل شي حتى لو كانت حياة وموت”.
وأشار الحساب إلى انّ “الهريفي” حذف التغريدة، ونشر تغريدة توضح مقصده لمن وصفهم بأنهم “أساؤوا فهم تغريدته” وكانت تلك آخر تغريداته.