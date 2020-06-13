أمن “بن سلمان” يعتقل لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي والسبب هذه التغريدة!

كشف حساب “معتقلي الرأي” -المعني بمتابعة أحوال المعتقلين في السعودية- عن اعتقال السلطات السعودية فهد الهريفي اللاعب السابق لنادي النصر السعودي.

وقال “معتقلي الرأي” إنّ اعتقال فهد الهريفي جاء على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه بقرارات الداخلية.

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تأكد لنا خبر اعتقال #فهد_الهريفي، اللاعب السابق لنادي النصر، على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه بقرارات الداخلية.

وقد حذف الهريفي التغريدة ونشر تغريدة توضح مقصده لمن وصفهم بأنهم "أساؤوا فهم تغريدته" وكانت تلك آخر تغريداته. pic.twitter.com/7wEc7hPpLt — معتقلي الرأي (@m3takl) June 13, 2020

وكان “الهريفي” قال في تغريدة تعليقاً على بيانٍ من وزارة الداخلية السعودية عن إعادة تشديد الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا في مدينة جدة لـ15 يوماً: “مع هالكلام والبيانات لا استبعد استكمال الدوري. تعودنا الهلال فوق كل شي حتى لو كانت حياة وموت”.

وأشار الحساب إلى انّ “الهريفي” حذف التغريدة، ونشر تغريدة توضح مقصده لمن وصفهم بأنهم “أساؤوا فهم تغريدته” وكانت تلك آخر تغريداته.