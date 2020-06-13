اعتقال فهد الهريفي اللاعب السابق لنادي النصر السعودي
اعتقال فهد الهريفي اللاعب السابق لنادي النصر السعودي
الهدهد

أمن “بن سلمان” يعتقل لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي والسبب هذه التغريدة!

كتب وطن
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كشف حساب “معتقلي الرأي” -المعني بمتابعة أحوال المعتقلين في السعودية- عن اعتقال السلطات السعودية اللاعب السابق لنادي النصر السعودي.

وقال “معتقلي الرأي” إنّ جاء على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه بقرارات الداخلية.

وكان “الهريفي” قال في تغريدة تعليقاً على بيانٍ من وزارة عن إعادة تشديد الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا في مدينة جدة لـ15 يوماً: “مع هالكلام والبيانات لا استبعد استكمال الدوري. تعودنا الهلال فوق كل شي حتى لو كانت حياة وموت”.

وأشار الحساب إلى انّ “الهريفي” حذف التغريدة، ونشر تغريدة توضح مقصده لمن وصفهم بأنهم “أساؤوا فهم تغريدته” وكانت تلك آخر تغريداته.

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