حملة “إماراتية – سعودية” قذرة تستهدف غادة عويس .. “وطن” تكشف حقيقة إساءتها لسلطنة عمان

في إطار الحملة القذرة التي يشنّها الذباب “السعودي – الإماراتي” على الإعلامية اللبنانية البارزة في قناة الجزيرة غادة عويس ، زوّر “الذباب” تغريدةً للمذيعة في محاولة منهم لتحريض الشعب العُماني عليها.

وتضمنت التغريدة المزوّرة والمنسوبة لـ”عويس” هجوماً على قرار سلطان عمان هيثم بن طارق بإنشاء مركز للدفاع الإلكتروني، وجاء فيها: “سلطنة عمان تعلن تأسيس جيش للذباب الالكتروني وتنضم الى مستنقعات الحشرات الإلكترونية فمن بقي بعد ذلك؟”.

وكشفت غادة عويس حقيقة التغريدة المنسوبة لها، وأكّدت انها مزوة، ونشرها الاقتصادي الاماراتي ناصر الشيخ .

السادة الأكارم في شؤون البلاط السلطاني، يبدو أن الأخت @GhadaOueiss المذيعة في قناة الجزيرة لا تبارك ما تضمنه المرسوم السلطاني السامي ولها رأي آخر فيما يجب على السلطنة فعله وعدم فعله وفقا لتغريدتها التي مسحتها لاحقا والتي يمكن التوثق منها عبر شركة تويتر، وهذا للتبيان والعلم https://t.co/QgAnw0YOVe pic.twitter.com/RxnM9hayra — Nasser H. Al-Shaikh (@NAlShaikh) June 10, 2020

وقالت عويس: “يستمر المسلسل الهزلي برعاية مبس: ناصر الشيخ يفبرك وينشر تغريدة مزورة لي ويناشد البلاط السلطاني”.

وتابعت ساخرة مما وصل إليه “الشيخ” والذباب الإلكتروني: “انتظروه فغداً بإذن الله سينشر كيف اغتالت غادة عويس جون كينيدي وسيناشد البيت الابيض لاعتقالي”.

ويستمر المسلسل الهزلي برعاية مبس:

ناصر الشيخ يفبرك وينشر تغريدة مزورة لي ويناشد البلاط السلطاني🤣

انتظروه فغداً بإذن الله سينشر كيف اغتالت غادة عويس جون كينيدي وسيناشد البيت الابيض لاعتقالي🤣#StandWithSaudiHeroes #FreeLoujainHathloul #ChangeOfficeTwitterDubai #JamalKhashoggi https://t.co/KErjVtH1pQ — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 10, 2020

وأضافت غادة عويس: “ماذا ستفبركون بعد؟ وصل بك العته الى فبركة تغريدة من هذا النوع؟؟ معتوه”.

ماذا ستفبركون بعد؟ وصل بك العته الى فبركة تغريدة من هذا النوع؟؟ معتوه https://t.co/KErjVtH1pQ — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 10, 2020

وأكدت غادة عويس أنّ الحساب الذي نشر التغريدة مزوّر باسمها، وطلبت من المغردين الإبلاغ عنه.

فرقة مبس ومبز للذباب مستمرة في حملتها اليائسة.هذا حساب مزوّر باسمي ارجو التبليغ عنه. pic.twitter.com/3pfMDUpyjg — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 10, 2020

وطرحت المذيعة اللبنانية على متابعيها في “تويتر” استفتاءً حول أسباب الهجمة التي تقوم بها جيوش الذباب الإماراتي – السعودي ضدّها، من فبركة تغريدات، وتزوير وثائق وصور وفيديوهات، وإنشاء حسابات وهمية لشنّ حملات بذاءة وخوض بالاعراض من حسابات سعودية وإماراتية معروفة وموثقة، عدا عن محاولات اختراق حساها وتشويه صورتها واغتيال شخصيتها.

فبركة تغريدات، تزوير وثائق وصور وفيديوهات، إنشاء حسابات وهمية لشنّ حملات بذاءة وخوض بالاعراض من حسابات سعودية وإماراتية معروفة وموثقة، محاولات مستمرة لاختراق حسابي وتشويه صورتي واغتيال شخصي.كل هذا سببه برأيكم: — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 10, 2020

ولم يقف الأمر عن تزوير التغريدة، بل أطلقوا هاشتاغ (#غاده_عويس_تسي_لعمان)، لكنّ المغرّدبن العُمانيبن عبّروا عن غضبهم من فبركة الذباب للتغريدة اليت حاول من خلالها تأليب الرأي العام في السلطنة على “عويس”، محذّيرين من التعامل مع التغريدة والهاشتاغ.

فبركة تغريدات مسيئة للإعلامية الأصيلة #غادة_عويس يؤكد بأن الأشرار أقلقهم تأثيرها الكبير وثقة أهل عمان والعالم العربي بها pic.twitter.com/MbLWLEsnTU — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 11, 2020

#غاده_عويس_تسي_لعمان

الشعب العُماني مادخل هالوسم ولا يريد

٧٠٪ منه من مخلفات حكومة #ابوظبي

أتمنى من الجميع التفرج على هذه القطعان

فهذه دول لا يحكمها سوى صبيان

ولو أردنا أن نذكر الإساءة فلا يوجد إساءات تعرضت لها عمان أكثر من أبواق محمد بن زايد وذبابه وصحفه

ترفعوا عن الوسم — أبو مستهيل (@abu_musthil) June 11, 2020

أنصح الجميع في حال انتشار تغريدة مصوّرة "Screen Capturer" التأكد من مصدر التغريدة، مثلا بعد الرجوع الى حساب غادة تبيّن أنها تنفي كتابة التغريدة؛ الذباب الإلكتروني وبعضه موثق روج التغريدة واستعطف العمانين على أساس أنها حقيقة وأغلب هذه الحسابات من خارج السلطنة!#غاده_عويس_تسي_لعمان pic.twitter.com/xSATfLpVo3 — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) June 11, 2020

للاسف كنت أقع في فخ هذا الهاشتاج الممول من الخارج بسبب تغريدة مزورة للمذيعة غادة، الحذر واجب . #غاده_عويس_تسي_لعمان pic.twitter.com/L45JwqxV4u — منى العدوية (@0alshabab0) June 11, 2020

#غاده_عويس_تسي_لعمان



أصحاب الفتنه والتزييف لن يتوقفوا عن نشر الإشاعات وإنتحال الحسابات إلى أن يصلوا لمأربهم. ندعوا جميع العمانيين بالتريث والهدوء وقبل التفاعل مع مثل هكذا تغريدات.



الذباب الإلكتروني الدحلاني ينشط مع فبركاته وإفتراءاته، فلنحذر.

حفظ الله عمان 🇴🇲



الحساب مزيف pic.twitter.com/pBGKOd3p2p — الأمبراطوريه العمانيه التليده، فداك يا عمان🇴🇲. (@EEhGeXFEkoMrg5l) June 11, 2020

وفي الأيام الأخيرة، بدأ الذباب الإلكتروني الموّجة من السلطات السعودية و الإماراتية بشنّ حملة ممنهجة تستهدف مذيعي قناة الجزيرة القطرية، وبدأوها بتشويه سمعة المذيعتين اللبنانية غادة عوي والأردنية علا الفارس.

ووصل حدّ الفجور في الخصومة بالذباب الإلكتروني حد نشر صور مفبركة لـ”عويس” بأحد أحواض السباحة، وتمّ شتمها هي و”الفاس” بلا خجل واتهامهما بالدخول في علاقات مشبوهة لزيادة رواتبهن.

ومما يؤكد أن الحملة منظمة ومعدة مسبقاً هو حجم ما تم تداوله من تغريدات حول تلك الصور المفبركة لـ”عويس” عل هاشتاغ “مزرعة حمد بن ثامر”، تجاوزت 25 ألف تغريدة وإعادة تغريدات/ وكلها منشورة خلال 24 ساعة. وفقاً لما رصده الأكاديمي المتخصص في العلوم الإنسانية الرقمية “مارك أوين جونز”

وكشف “جونز” أن هذه الحملة قادتها حسابات سعودية موثقة ومعرفة، في مقدمتها حساب الشاعر السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، والكاتب إبراهيم سليمان، وحسابي الدرع السعودي، وبن هباس المعروفين بدفاعهم الشديد عن ولي العهد محمد بن سلمان.

والملاحظ، أنّ إدارة تويتر لم تتخذ أي إجراءات لوقف الحملة التي تطعن في عرض مذيعات عربيات.

ويُتهم موقع “تويتر” بالتواطؤ في هذه الجريمة وغيرها، حيث طالب مغردون خليجيون وعرب بنقل مكتب الشركة من دبي الى مكان آخر، نظراً لاستخدامه من قبل السلطات الإماراتية في إبقاء تلك الحملات القذرة ضد من تعتبرهم معارضيها، في مقابل حذف وسوم وإغلاق حسابات هؤلاء.

ولا يزال المغرد الإماراتي سيء الصيت حمد المزروعي يواصل الإساءة لوالدة أمير قطر، دون أن تتخذ كل من السلطات الإماراتية أو إدارة موقع “تويتر” أي إجراءات لوقف انتهاكاته التي تحض على كراهية المرأة.