الأردن تستخدم “العين الحمراء” مع الوافدين المصريين على خلاف الكويت.. حبس 18 مصريا هناك وهذا ما حدث

أصدرت محكمة البداية الجزائية في محافظة السلط بالأردن، حكما يقضي بحبس 18 مصرياً لمدة شهرين ودفع الرسوم، بعد مخالفتهم أوامر الدفاع في المملكة.

ويأتي القرار الذي أصدرته المحكمة الأردنية عقب توجيه التهم للوافدين المصريين بمخالفة أوامر الدفاع القاضية بحظر التجول خلال شهر مايو الماضي.

وجاء في الحكم الصادر بحق الوافدين المصريين ما يلي: “تقرر المحكمة وعملاً باحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة الأشخاص المذكورين فيما يلي.

1-بجرم مخالفة أمر الدفاع رقم 8 للعام 2020، والصادر بمقتضى المواد 3و4 و7 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والحكم على كل واحد منهم بالحبس شهرين.

2-دفع الرسوم عن كل واحد منهم

كما وشددت المحكمة على أن القرار صدر “وجاهياً بحق الأظناء، وأنه قابل للإستئناف”.

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ويأتي هذا التعامل من قبل السلطات الأردنية مع الوافدين المصريين على خلاف التعامل المتبع معهم من قبل السلطات الكويتية، والتي “تهاونت” في التعاطي مع التجاوزات التي يقوم بها الوافدون المصريين، مما دفع عديد من المغردين الكويتيين لاعتبار أن المصريين لا يحترمون أصلا الدولة الكويتية، وأنه يجب طردهم كافة منها.

وتشهد المملكة الأردنية منذ بداية حالة وباء كورونا “كوفيد19” حالة من الإغلاق والحظر الجزئي والكلي، وعديد من الإجراءات الوقائية التي عملت عليها السلطات الأردنية لمجابهة خطر انتشار الفيروس المستجد.

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