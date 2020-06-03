“شاهد” متصهين سعودي يتطاول على ياسر عرفات وزوجته سهى ويكشف عن اعتراف السعودية بإسرائيل!

أثار الكاتب السعودي “المتصهين” عبد الحميد الغبين، موجة غضب واسعة، بعد تطاوله مجدداً على القضية الفلسطينية وظهوره في برنامج حواري على القناة الإسرائيلية الرسمية، زاعماً خلاله الاعتراف السعودية بدولة إسرائيل.

وقال الغبين، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”،: “قدمت السعودية للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني مليارات الدولارات والدعم السياسي، ولكنهم لا يقدمون إلا الإساءة، ونحن نتعرف بإسرائيل كدولة جارة وصديقة ونحترم شعب إسرائيل ونؤيد ضم إسرائيل للضفة وهذا حقها الطبيعي والتاريخي”.

وأضاف الغبين: “حتى الخيانة تتبرأ من الفلسطينيين، وماذا فعلوا لأنفسهم ولقضيتهم، والفلسطينيون يعتاشون من القضية، مثل ياسر عرفات الذي نهب المليارات وعندما مات استمتعت بها زوجته وابنته، وسوف نقيم علاقات قريبة مع إسرائيل ونفخر بها”.

قدمت #السعودية للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني مليارات الدولارات والدعم السياسي، ولكنهم لا يقدمون إلا الإساءة.

نحن نتعرف في #إسرائيل كدولة جارة وصديقة ونحترم شعب إسرائيل ونؤيد ضم إسرائيل للضفة وهذا حقها الطبيعي والتاريخي.



كان الحوار على تلفزيون إسرائيل الرسمي@FirasHamedtv pic.twitter.com/wh4682ggy8 — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) June 2, 2020

مقدم البرنامج بالتلفزيون الإسرائيلي احتفى بالفيديو الذي نشره الكاتب السعودي على صفحته، وعلق عليه بالقول: “حوار ناري بين فلسطيني وسعودي، وربما قد يكون دلالة واحدة على اتساع الفجوات والتباعد بين السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدورهم، تفاعلوا مع تصريحات الكاتب السعودي المتصهين معبرين عن استنكارهم لما جاء على لسانه وقبوله الظهور على شاشة قناة إسرائيلية والتفاخر بالتطبيع مع إسرائيل.

واااااهم من يعتقد ان التطبيع مع اسرائيل هو طموح — عزوز 🇸🇦 (@SAUDI_Oh2030) June 2, 2020

تلك الدولة جارتك وصديقتك أعلن رئيس حكومتها نتنياهو قبل أيام أنه ملك المنطقة العربية.

وهو يرى أن حقه الطبيعي هو السيطرة على كل ما يملك العرب من دول وحدود وقرارات ونفط.

ضم الضفة مجرد بداية ولن تنتهي الا بالسيطرة على كل المنطقة العربية التي سيحتلها نتنياهو قطعة بعد الأخرى.

فانتظر — MISS GHEEDA (@May40712819) June 2, 2020

عام 1935 كان فلسطين مسارح وشوارع سيارات ومدارس وجامعات حيث كننم في الخيم في صحراء قاحله — Ahmad Ali Ahmad (@AhmadAl55618072) June 2, 2020

ياليت الله اخذ روحي ولا اني سمعت هذا الكلام 💔



انغمت صدري — دريل 🔫 (@saa_ns) June 3, 2020

تمثيلية سخيفة بين مقدم إسرائيلي وخاين فلسطيني وشخص بدون هوية يدعي أنه سعودي كذبا ومجرد يرتدي الشماغ



السعودية لن تطبع مع اليهود مالم تجنح إسرائيل للسلام فعلا وتعيد الحقوق يامرتزق — عادل الشايع 🇸🇦 💙💛 (@mouassel) June 2, 2020

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سليل قتله يضعون السيف شعارا على علمهم

لا فرق بينكم وبين من تخطبون ودهم لحماية المسخمات السائبات كلاكما عنصري

انتم تحتلون اليمن والحرمين وهم يحتلون فلسطين وثالث حرمي المسلمين ومولد وقبر المسيح — Hattin (@Hattin20) June 3, 2020

وفي وقت سابق، قال الغبين، والذي سحبت جنسيته السعودية: “قضية فلسطين في الأساس قضية ميتة، وليس لها وجود، ولا يمكن أن تحيي شيء، أو توجد شيء للحياة وهو أصلاً ميت، وللأسف تم تضليل الرأي العام العربي على مدار 70 سنة بهذه القضية، وأنها قضية حقيقية، ووضعوا لها شيء مُقدس، وهو القدس، حتى يعطوها بعد ديني، وبالتالي السيطرة على الغوغاء”.

وأضاف الغبين: “لا يوجد قضية ولا يوجد شيء اسمه فلسطين، إسرائيل حتى القرآن الكريم تحدث عنها، لذلك التحريض على اليهود وإسرائيل والبكاء على حقوق تاريخية، لا يمكن أن يصدقها اليوم أي إنسان وأي باحث في التاريخ، وسيجد أنها أوهام، وهذه الأرض وُجدت لإسرائيل”.