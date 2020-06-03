“شاهد” وفاة الفنان علي عبدالرحيم أحد أبطال “شمس الزناتي” بعد ما فعلته به فتاة مصرية داخل موقع التصوير!

تمكن الاكتئاب والحزن من التسبب بوفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم، المشهور بشخصية “سامبو” في فيلم “شمس الزيناتي”، عن عمر يُناهز الـ59 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الفنان المصري أُصيب بارتفاع مُفاجئ في ضغط الدم، أدى إلى إصابته بجلطة في المخ، وذلك بعدما قامت فتاة بشتمه في موقع التصوير، ما أدخله بحالة نفسية سيئة تطورت إلى اكتئاب شديد.

وأثارت طريقة وفاته غضب الجمهور الذي رأى أن أثر الكلمة كبير جداً قد يؤدي أحياناً إلى الانتحار، وعبروا عن غضبهم من الفتاة التي لم ترحم سنه وقيمته.

صدق رسول الله صل الله عليه وسلم (بما معنى الحديث)

وهل يكب الناس ع وجوههم إلا حصاد ألسنتهم



نعوذ بالله من قسوة القلب — shatha (@93shashota) June 3, 2020

الكلمة لها أيادٍ، قد تُربِّت، أو تَخنُق وتلكُم، أو تحتَضِن، أو تُصيِّر لياليكَ جحيمًا وقد تكون سوطاً لا يرحم .

ثق تماماً ..

بأن الكلمة تفعل كل شيء💔 — اِنتِماء 🌿 (@Entma9) June 3, 2020

لم ترحم كبر سنه وشيخوخته

وهو لم يتحمل اذاها وجبروتها

فمات قهرا وكمدا ..رحمة الله عليه — خديجه عبدالله 🇸🇦 (@khadijaabduall1) June 3, 2020

الشهص اذا كبر مو بس جسمه يضعف، حتى نفسيته وروحه.. عشان كذا الله امرنا بالاحسان لكبار السن. يكفي انهم بزمن مو زمنهم وفقدوا معظم احبائهم ويعيشون بغربة حتى لو هم بيننا — Yousef.🇸🇦🇺🇸 (@Jazz_Y96) June 3, 2020

يا عالم انتقوا الفاظكم 😓 ممكن كلمه تقولهاا و ماتدري عنها تدخله بدوامه او بمشاكل صحيه مثل الفنان المصري 🤲🏼 الله يهديكم بس — ⚔️FERRY⚔️ (@wld_so) June 3, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله ..

إنا لله وإنا إليه راجعون ..



نصيحة للبعض ؛

" كُن لطيفًا بحديثك .. فالبعض يُعاني من وجع الحياة وأنت لا تعلم " 🙏🏻❤️ — عقلاني. (@intellect_7) June 3, 2020

" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "



رحمه الله رحمةً واسعه وجبر قلوب أهله وذويه . — فٓهّدٌ (@fahad_joseph) June 3, 2020

بعض قسوه الكلام والسب تولد الاكتئاب والانتحار .. — هدى💛💙 (@3E2rrmp0vdLkevi) June 3, 2020

وكان علي عبدالرحيم، قد شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا في مسلسل “فرقة ناجي عطالله” عام 2011، وفي نفس العام شارك مع الفنان الكبير حسين فهمي بمسلسل “تلك الليلة”، للمخرج عادل الأعصر، كما شارك في الجزء الأول من مسلسل “الجماعة”، وكذلك المسلسل التاريخي “سقوط الخلاقة”، للمخرج الأردني محمد عزيزية، وله العديد من المشاركات الأخرى.