“شاهد” وفاة الفنان علي عبدالرحيم أحد أبطال “شمس الزناتي” بعد ما فعلته به فتاة مصرية داخل موقع التصوير!
تمكن الاكتئاب والحزن من التسبب بوفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم، المشهور بشخصية “سامبو” في فيلم “شمس الزيناتي”، عن عمر يُناهز الـ59 عاماً.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الفنان المصري أُصيب بارتفاع مُفاجئ في ضغط الدم، أدى إلى إصابته بجلطة في المخ، وذلك بعدما قامت فتاة بشتمه في موقع التصوير، ما أدخله بحالة نفسية سيئة تطورت إلى اكتئاب شديد.
وأثارت طريقة وفاته غضب الجمهور الذي رأى أن أثر الكلمة كبير جداً قد يؤدي أحياناً إلى الانتحار، وعبروا عن غضبهم من الفتاة التي لم ترحم سنه وقيمته.
وكان علي عبدالرحيم، قد شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا في مسلسل “فرقة ناجي عطالله” عام 2011، وفي نفس العام شارك مع الفنان الكبير حسين فهمي بمسلسل “تلك الليلة”، للمخرج عادل الأعصر، كما شارك في الجزء الأول من مسلسل “الجماعة”، وكذلك المسلسل التاريخي “سقوط الخلاقة”، للمخرج الأردني محمد عزيزية، وله العديد من المشاركات الأخرى.