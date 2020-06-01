“لا أجد حرج معهن”.. “شاهد” ممثل تركي شهير يكشف عن علاقاته الجنسية مع النساء فما قصته مع الشباب السعودي؟!

أثار الممثل التركي جان يامان جدلاً واسعاً بين جمهوره العربي بعدما صرح عن علاقاته الحميمية بجرأة.

وقال جان يامان في تصريحات تناقلها ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي أنه يمارس العلاقات مع جميع النساء ولا يخجل و يسعى دائمًا للاقتراب لهن ولا يجد الحرج معهم.

صرح الممثل التركي جان يامان بأنه يمارس العلاقات مع جميع النساء ولا يخجل و يسعى دائمًا للاقتراب لهن ولا يجد الحرج معهن pic.twitter.com/RlAnliIVCo — Gorgeous (@Gorgeous_ew) June 1, 2020

وأكد جان أن هذا حقه، لأنه شاب ولديه رغبات، منوهاً أنه ليس هو من يقوم بالخطوة الأولى تجاه الفتيات بل هن من يقمن بإغرائه وهذا أمر طبيعي.

وأثارت تصريحات جان يامان جدلاً ومناوشات بين المغردين، الذين شبهوا أفعاله بأفعال الشباب السعوديين الذين لا يتركون فتاة وشأنها، ما جعلهم يُدافعون عن أنفسهم قائلين “لايوجد أوفى من الشاب السعودي”.

والله مافي اوفى من السعودي صح كريش بس وفي ماشاء الله علينا — فيـصل (@Lexll4) June 1, 2020

شكل به عرق سعودي — i’m (@just_me__2) June 1, 2020

ششكل عنده عرق " ىىىـاعود*ي " ! — lolita Hates You ! (@HatesUAll) June 1, 2020

لن تجدُ أوفى من الشاب السعودي — المنجر! (@MNGR_7) June 1, 2020

ماتلقون مثل إخلاص ووفاء السعودي🇸🇦👏🏽 — ممدوح 𓅆 (@mamdo7_MBA) June 1, 2020

ماشاءالله على قلة الادب الصريحه — ً 𝐀🎴مغير هرچ (@96av_) June 1, 2020

وعُرف عن جان يامان أنه يثير الجدل ويبحث عن الشهرة بطريقة سلبية عبر تصريحاته السيئة بحقه وبحق زملائه، والتي كان آخرها حين أهان بطلة مسلسله “الطائر المبكر” ديميت أوزدمير، وزعم إنه شعر معها برغبةٍ جنسيةٍ عاليةٍ، وقال دون أن يستحي: “أنا مهووس بالجنس، ولا أجمل منه، هل تريدون المزيد؟”.

وقال جان إنه شعر برغبة جنسية عالية عندما وقف جانب زميلته وصديقته السابقة ديميت أوزدمير، و كان يشتعل جنسيًا كلما اقتربت منه وهذا برأيه سبب نجاح ثنائيتهما.

وأضاف: “لم أهن ديميت واتصلت بها وشرحت ما قصدت وفهمتني، الرغبة الجنسية لا تعني العلاقة الجنسية، بل سلسلة من المشاعر الجميلة والتي ينجذب بها أي طرف للآخر، شيء أقل من الحب وأكبر من الصداقة”.