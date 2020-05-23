محمد رمضان يثير غضب الكويتيين مجدداً.. “شاهد” كيف ظهر في إعلان “زين” إلى جانب “مريم”

أثار ظهور الفنان المصري محمد رمضان في إعلان كويتي، موجة غضب بين الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وشارك محمد رمضان في الحملة الدعائية التي قدمتها شركة الاتصالات الكويتية “زين”، بمناسبة عيد الفطر، بمشاركة الطفلة فريدة حسام التي جسدت دور ابنته “مريم” في مسلسل “البرنس”.

وفتح المغردون الكويتيون النار على محمد رمضان مرة أخرى، وهاجموا كذلك شركة “زين” مُذكرين بتصريحات رمضان عن صدام حسين.

فكتب مُغرد: “شركة زين الكويتية واستكمالاً لتفاهة اعلاناتها …. تحط لنا محمد رمضان صاحب فيديو “الله يرحمك يا صدام” علشان تعايد علينا احنا يالكويتيين!!! فعلا نحن شعب لا يستحق”.

شركة زين الكويتية واستكمالاً لتفاهة اعلاناتها …. تحط لنا محمد رمضان صاحب فيديو "الله يرحمك يا صدام" علشان تعايد علينا احنا يالكويتيين!!! فعلا نحن شعب لا يستحق. https://t.co/mlPNyPIKvK — maqhooor (@Maqhooor) May 22, 2020

واعتبر مُغرد آخر باسم الفيصل، أن إعلان زين مُبطن، وكتب: “#زين دعايتهم دائما مبطنة في استغلال الأحداث لمئارب أخرى تسويق مع تسيس بدءاً من سيدي الرئيس وحتى وصولا ل #افتحوا_الأبواب السينما، النوادي، التسوق وحتى المشاغل ومع هذا يريدون فتحها من دون كمامات في جائحة كورونا.. لمن يعقل@mbc1اتمنى ان لاتنشر بعد الافطار”.

#زين دعايتهم دائما مبطنة في استغلال الأحداث لمئارب أخرى تسويق مع تسيس بدءاً من سيدي الرئيس وحتى وصولا ل #افتحوا_الأبواب السينما، النوادي، التسوق وحتى المشاغل ومع هذا يريدون فتحها من دون كمامات في جائحة كورونا.. لمن يعقل @mbc1 اتمنى ان لاتنشر بعد الافطارhttps://t.co/tNDA3ekpdC — ال Faisal (@faisalalmanei) May 22, 2020

وطالب يوسف شركة زين بحذف الإعلان قائلاً: “محمد رمضان يمدح الطاغية صدام شيلو الدعاية..”.

محمد رمضان يمدح الطاغية صدام

شيلو الدعاية.. — Yousef Al-K (@YosephBader) May 22, 2020

ووافقه الرأي مُغرد آخر منتقداً اختيار “زين” لمحمد رمضان، وكتب: “زين دائما اعلاناتكم مميزة بس هذا الإعلان افسده وجود محمد رمضان! هذا الفنان غير المسؤول عن تصرفاته ولا يبالي بما يفعل او يقول ولا يهمه الا مصلحته ومتابعينه! أتمنى أن تختارو مشاهير يهتموا بالواجب الاجتماعي مثلكم! ولديهم حس إنساني لأننا اليوم نفتقد للانسانية في عالمنا الشرقي!”.

زين دائما اعلاناتكم مميزة بس هذا الإعلان افسده وجود محمد رمضان! هذا الفنان غير المسؤول عن تصرفاته ولا يبالي بما يفعل او يقول ولا يهمه الا مصلحته ومتابعينه! أتمنى أن تختارو مشاهير يهتموا بالواجب الاجتماعي مثلكم! ولديهم حس إنساني لأننا اليوم نفتقد للانسانية في عالمنا الشرقي! — Karim | ⴽⴰⵔⵉⵎ (@kareeem25) May 22, 2020

وكان محمد رمضان قد أثار غضب الكويتيين بتصريح عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حين ظهر بفيديو وهو يمدح أهل العراق ويمجد صدام حسين، الأمر الذي اعتبره الكويتيون إهانة لهم وتصرفاً غير مقبول من الفنان المصري.

وقال رمضان: “تحياتي للشعب العراقي الغالي رجال حبايبي وناسي والأساطير وبلد صدام الغالي”، مشيراً إلى أنه لا يتكلم بالسياسية، ليدور بعدها حوار له مع أحد متابعينه بشأن صدام حسين.