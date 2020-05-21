“عيب يا حكومة” .. “شاهد” ما حدث أمام “مخبز” في الأردن يفجر موجة غضب واسعة

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حالة من الغضب والجدل الكبيرين، عقب تداول مقطع فيديو يوثق ازدحام المواطنين الأردنيين بشكل كبير جداً، أمام باب أحد المخابر العاملة في الدولة.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، اصطفاف المواطنين وراء بعضهم بشكل يتنافى مع تعليمات السلامة وعدم الاحتكاك المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، مما يشكل تهديداً على السلامة العامة في البلاد.

من امام مخبز السفراء … والله عيب يا حكومة توصلوا المواطنين الى هذه المرحلة …. pic.twitter.com/AuUUewqXdZ — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) May 21, 2020

كما يظهر حالة الغضب الكبيرة والتعب التي يعانيها المواطنون الأردنيون في الحصول على الخبز.

ونشر المدون الأردني “معاذ عصفور” مقطع الفيديو ذلك، وعلق ما نصّه: “من أمام مخبز السفراء، والله عيب يا حكومة توصلوا المواطنين لهذه المرحلة”.

من امام مخبز السفراء … والله عيب يا حكومة توصلوا المواطنين الى هذه المرحلة …. pic.twitter.com/AuUUewqXdZ — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) May 21, 2020

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين الذين اعتبروا ما يحصل هو إهانة للمواطن الأردني ولاحتياجاته، وأن هناك تقصيرا في هذا الجانب، إضافة لانتقادات وجهت للمواطنين نفسهم، لعدم التزامهم بتعليمات الوقاية اللازمة وعدم الاحتكاك والاقتراب من بعضهم للوقاية من “كوفيد19”.

وفي ذلك أيضاً، علّقت إحدى المغردات وقالت: “وين الزحمة أكثر، هنا ولا في المساجد، حسبي الله ونعم الوكيل” في إشارة منها على رفضها لإغلاق المساجد المتبع بالمملكة.

وين الزحمة أكثر؟

هونا ولا في المسااجد؟

حسبي الله ونعم الوكيل — رووز🌷🌷🇵🇸🇵🇸 (@rozeamal2000) May 21, 2020

فيما علقت أخرى: “شو اللي عم بصير، ما في غيره يبيع خبز، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

شو اللي عم بصير مافي غيره ببيع خبز لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 🤔😔 — Sana Kashkash (@SanaKashkash1) May 21, 2020

وتشهد الأردن حالة من الإغلاق للمؤسسات وإلغاء الدوام الرسمي والأكاديمي، وحظر التجول، ضمن سلسلة إجراءات اتبعتها الحكومة الأردنية لمواجهة خطر انتشار الفيروس المستجد، والذي أصاب حتى اللحظة وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الأردنية 684 حالة إصابة مؤكدة، وتسبب بوفاة 9 من إجمالي أعداد المصابين.