“عيب يا حكومة” .. “شاهد” ما حدث أمام “مخبز” في الأردن يفجر موجة غضب واسعة

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حالة من الغضب والجدل الكبيرين، عقب تداول مقطع فيديو يوثق ازدحام المواطنين الأردنيين بشكل كبير جداً، أمام باب أحد المخابر العاملة في الدولة.
ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، اصطفاف المواطنين وراء بعضهم بشكل يتنافى مع تعليمات السلامة وعدم الاحتكاك المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، مما يشكل تهديداً على السلامة العامة في البلاد.
كما يظهر حالة الغضب الكبيرة والتعب التي يعانيها المواطنون الأردنيون في الحصول على الخبز.
ونشر المدون الأردني “معاذ عصفور” مقطع الفيديو ذلك، وعلق ما نصّه: “من أمام مخبز السفراء، والله عيب يا حكومة توصلوا المواطنين لهذه المرحلة”.
وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين الذين اعتبروا ما يحصل هو إهانة للمواطن الأردني ولاحتياجاته، وأن هناك تقصيرا في هذا الجانب، إضافة لانتقادات وجهت للمواطنين نفسهم، لعدم التزامهم بتعليمات الوقاية اللازمة وعدم الاحتكاك والاقتراب من بعضهم للوقاية من “كوفيد19”.
وفي ذلك أيضاً، علّقت إحدى المغردات وقالت: “وين الزحمة أكثر، هنا ولا في المساجد، حسبي الله ونعم الوكيل” في إشارة منها على رفضها لإغلاق المساجد المتبع بالمملكة.
فيما علقت أخرى: “شو اللي عم بصير، ما في غيره يبيع خبز، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.
وتشهد الأردن حالة من الإغلاق للمؤسسات وإلغاء الدوام الرسمي والأكاديمي، وحظر التجول، ضمن سلسلة إجراءات اتبعتها الحكومة الأردنية لمواجهة خطر انتشار الفيروس المستجد، والذي أصاب حتى اللحظة وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الأردنية 684 حالة إصابة مؤكدة، وتسبب بوفاة 9 من إجمالي أعداد المصابين.