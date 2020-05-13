وفاة محامٍ أردني بنوبة قلبية خلال بث مباشر على فيسبوك
وفاة محامٍ أردني بنوبة قلبية خلال بث مباشر على فيسبوك
Videoحياتنا

بعد الشاب الذي ماتَ وهو ساجد .. فيديو مؤلم لمحامٍ أردني يموت في بث مباشر على فيسبوك

كتب وطن
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توفي محامٍ أردني يُدعى بنوبة قلبية خلال بث مباشر على حسابه في فيسبوك.

وبينما كان المحامي “هيلات” يستضيف في البث المباشر عددا من المحامين الأردنيين للحديث عن آخر مستجدات المحامين في الأردن، خلال الأزمة التي تشهدها البلاد، واعمال المحامين ما بعد سقط مغشياً عليه وسط صراخ أبنائه، وارتفاع أصوات من كانوا بجانبه ويحاولون مساعدته.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أيّام وفاة شاب أردني أثناء صلاته في مكان عمله بالأردن.

وقال نشطاء إن الشاب يزن العقرباوي من سكان حي “الدبايبة” في الاردن توفي بعد إصابته بجلطة دماغية وهو يصلي إثر ارتفاع بالضغط مما سبب له نزيف على الدماغ.

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