وقعت في شر أعمالها.. هذا ما حدث لـ”عصابة” بالأردن اختطفت نجل رجل أعمال شهير وطالبوا بفدية مليون دينار

تناقلت العديد من الحسابات الأردنية على تويتر خبرا أثار موجة غضب واسعة بين الأردنيين، عن اختطاف نجل رجل أعمال من قبل عصابة في الأردن ومطالبة أسرته بمليون دينار فدية لإطلاق سراحه.

نشطاء أردنيون أوضحوا بتغريداتهم التي رصدتها (وطن) أن المخطوف هو نجل رجل أعمال أردني صاحب شركة مكيفات وأن الخاطفون يطالبون بفدية مقدارها “مليون” دينار لإخلاء سبيله.

اختطاف نجل رجل أعمال أردني صاحب شركة مكيفات والخاطفون يطالبون بفدية مقدارها "مليون" دينار لإخلاء سبيله.#الأردن pic.twitter.com/Q6FFu1v2ds — General Inspector (@GeneralInspect2) May 11, 2020

هذا وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن فريقا تحقيقيا خاصا تولى منذ ظهر اليوم، الاثنين، التحقيق في حادثة خطف تعرض لها أحد المواطنين اليوم من قبل مجهولين.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبوقت قياسي وخلال ساعات فقط من لحظة الابلاغ عن الجريمة تمكن فريق التحقيق من تحديد مكان تواجد الخاطفين والمواطن في أحد المنازل في محافظة الزرقاء.

وجرى على الفور التحرك للمكان ومداهمته وتخليص المواطن من يد الخاطفين وهو بصحة جيدة فيما جرى إلقاء القبض على 4 أشخاص اشتركوا في جريمة الخطف وبوشرت التحقيقات في القضية للوقوف على كافة ملابساتها واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقهم.

وتتزامن هذه الحادثة مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أمس الأحد، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن معظم الإصابات سجلت لدى مخالطي سائق الخناصري.

وأجري 4971 فحصا مخبريا السبت، ليرتفع إجمالي الفحوص المخبرية منذ بدء فحوص الكشف عن الفيروس في الأردن إلى 111285 فحصا مخبريا.