مديرية السجون نفت الخبر ثم حذفته.. تضارب الأنباء عن وفاة الأمير محمد بن نايف بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة جدل وتشكيك واسعة، عقب نشر حساب “مديرية السجون السعودية” الرسمي بتويتر تغريدة ينفي فيها وفاة الأمير المعتقل محمد بن نايف ولي العهد السابق، لتحذف التغريدة سريعا بعد ذلك وسط غموض عن الوضع الصحي لـ ابن نايف.

التغريدة المحذوفة التي انتشر “سكرين شوت” منها بشكل كبير من النشطاء السعوديين، نفت أنباء عن وفاة الأمير بن نايف، وقالت إنه أصيب بنوبة قلبية، وإنه نقل إلى وحدة العناية المركزة.

وأشارت تغريدة “مديرية السجون بالمملكة” إلى أن الأمير محمد بن نايف يخضع لرعاية من قبل فريق طبي متخصص يشرف على حالته على مدار الساعة.

وبعد الجدل الواسع الذي أثارته التغريدة المحذوفة سارعت وسائل الإعلام السعودية الرسمية وعلى رأسها قناة “العربية” للتأكيد على أن حساب مديرية السجون تم اختراقه، وسط تشكيك النشطاء وحيرتهم.

حدوث “اختراق” لحساب تويتر التابع للمديرية العامة للسجون في #السعودية pic.twitter.com/L2OtTSl9n1 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 10, 2020

وأكد عدد من النشطاء الذين عبروا عن فقدهم الثقة تماما بما يبثه إعلام النظام المسيسي، أن ما حدث ربما يكون تمهيدا للتخلص من ولي العهد السابق الذي كان مفترضا أن يصبح ملك السعودية القادم.

هل يمهِّد #محمد_بن_سلمان بهذه التغريدة -التي كتبتها المديرية العامة للسجون في #السعودية ومحتها بسرعة- لقتل ابن عمه ولي العهد السابق #محمد_بن_نايف؟! pic.twitter.com/Uks3zfLksJ — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) May 10, 2020

يبدوا أنهم قرروا قتل محمد بن نايف ..

تم تصوير التغريدة قبل يعودوا ويحذفوها.

الله يرحمك يامحمد بن نايف مقدماً . pic.twitter.com/AvKS9LdDKm — واثق الخطوة (@full_confident) May 10, 2020

ويشار إلى أن الأمير محمد بن نايف كان يشغل منصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن أعفي فيما سمي “انقلابا أبيض” عليه من ولي العهد الحالي، محمد بن سلمان عام 2017، وأشارت صحيفة النيويورك تايمز إلى أن بن نايف كان قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به.

أراد بن سلمان قتل سمو الأمير محمد بن نايف عن طريق "الإهمال الطبي" ولكن خبر تدهور صحة سموه تسرب من مكان الاحتجاز إلى الأسرة ذلك ما أجبر بن سلمان على السماح للكادر الطبي بالذهاب لمعالجة سموه. — مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) May 10, 2020

وفي مارس الماضي، اعتقل بن نايف مع عمه الأمير أحمد بن عبد العزيز، وأمراء آخرين، وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد نقل حينها عن مصادر قولها إن بن سلمان يقوم بهذه الحملة لأنه يعتزم تنصيب نفسه ملكا قبل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

اعتراف رسمي سعودي باعتقال #محمد_بن_نايف و #أحمد_بن_عبدالعزيز منذ تردد الأنباء خلال مارس الماضي ضمن حملة شنتها ابن سلمان مؤخرا ضد بديلان محتملان لتولي الحكم في #السعودية

بعد الفضيحة حساب "مديرية العامة للسجون" حذفت التغريدة! pic.twitter.com/QdzoQIwTuQ — نورة الحربي (@n_alharbi12) May 10, 2020

ونقل الكاتب “ديفيد هيرست” عن مصادر مطلعة حينها أن محمد بن سلمان لن ينتظر وفاة والده الملك سلمان بن عبد العزيز لأنه يرى أن وجود والده يضفي عليه الشرعية، ويسعى لاستخدام قمة العشرين منصةً لإعلان صعوده إلى العرش.

وقال أحد المصادر إن ولي العهد “يريد أن يضمن في حياة والده أنه سيصبح ملكا”.

ويعد بن نايف رجل الأمن الأول في البلاد حيث عين منذ 1999 مساعدا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، وفي نوفمبر 2012 عين وزيرا للداخلية، ولقب بجنرال الحرب على الإرهاب حيث أشرف على خطط القضاء على العنف بالمملكة التي شهدت موجة من التفجيرات في مناطق مختلفة.