فيديو “صادم” يدمي القلب لـ كويتي استضعف وافدا يعمل بمحطة وقود واعتدى عليه بالضرب والسب

سادت مواقع الواصل الاجتماعي في الكويت موجة غضب واسعة عقب تداول مقطع فيديو مصور، يوثق اعتداء مواطن كويتي على عامل من العمالة الوافدة بالكويت.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” ضرب الرجل الكويتي للعامل بمحطة الوقود، وهو يوبخه ويشتمه دون أي حراك من الآخر، ليتدخل أحد رجال الأمن وينقذ الوافد من يده، ليقوم أحد الزبائن الواقفين بسياراتهم بالمحطة، بتصوير المشهد من مرايا سيارته.

.. ويستمر بعض المتطوعين في ممارسة الأذى على الضعفاء pic.twitter.com/mMqX6vInFK — زجران2 (@anbaQ8) May 10, 2020

وأثار المقطع المتداول ردود أفعال كبيرة عبر “تويتر” معتبرين بأن ما جرى مخالف للقانون ويجب محاسبة الرجل المعتدي، لقيامه بجريمة الاعتداء على العامل.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “الكويت بلد قانون، لا نقبل بضرب أي وافد أو مقيم على أرض الكويت، فهم ضيوفنا ولهم كل الاحترام والتقدير، تصرف فردي شاذ لا يمثل أهل الكويت ومن يُخطئ يجب أن يُحاسب، وفق القانون”.

الكويت بلد قانون ، لا نقبل بضرب أي وافد او مقيم على ارض الكويت فهم ضيوفنا ولهم كل الاحترام و التقدير ! تصرف فردي شاذ لا يمثل اهل الكويت و من يُخطى يجب ان يحاسب وفق القانون ، و نطلب محاسبة المتطوع و اتخاذ الاجراءات القانونيه تجاهه — صالح فيصل الجيماز 🇰🇼 (@salehaljeemaz) May 10, 2020

وتابع: “ونطلب محاسبة المتطوع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فوراً”.

وقالت ناشطة أخرى: “ليس مبرر للضرب ولكن مضغوطين جداً والقرارات صريحة وفعلا البعض مستفز لأقصى حد يودي كل تعبهم ومجهودهم بالأرض بسبب عدم الالتزام يعني واحد مريض كورونا لأنه مو ملتزم يضيع معه ألف واحد وهما المتطوعين وصيام وحر وتعب”.

وكتب ثالث: “ترى ماله الشغل العمل التطوعي بهذا الموقف، هذا شخص مو محترم ويسيء للعمل التطوعي وثاني شي موة كل من لبس هالفيست صار خلاص ملاك ما يغلط ترى كل مكان فيه الزين والشين”.

شوف شنو مسوي فيه اكيد غاثه ولا مسوي له شي الكويتي انسان محترم ويخاف الله وعنده انسانيه ، اتوقع العامل اهو اللي غلطان — بدر الجلادي (@Alhadi_bader) May 10, 2020

يشار إلى أن حادثة الاعتداء تلك تأتي بالتزامن مع حالة وباء كورونا المستجد “كوفيد19” الذي سجّل حتى اللحظة وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة الكويتية 8688 حالة إصابة مؤكدة.

فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالمرض 58 حالة وفاة.