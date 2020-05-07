كارثة اقتصادية بالإمارات والقادم أسوأ.. “شاهد” ابن زايد يستجدي مواطنيه لترشيد الاستهلاك: “شدوا الحزام شوية”

أثار محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، موجة سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن الاسراف وترشيد الاستهلاك، داعياً الإماراتيين إلى “شد الحزام” قليلاً في ظل الازمة المالية التي تمر بها الامارات.
الغريب واللافت حسب ما رصدت “وطن”، في الفيديو كان الخطأ الفادح الذي وقع فيه ابن زايد، وأصر على ذكره مرات عديدة دون أن ينتبه على ما يبدو قائلاً (يجب ترشيد الاستهلاك وعدم الإصراف) وهنا يقصد “الاسراف” من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ).
وأضاف ابن زايد ناصحاً الاماراتيين بهذا الامر قائلاً :” “يجب ترشيد الاستهلاك وعدم الإصراف، لأنه عندنا عادة الاصراف هذه من العائدات اللي نبي نشد شوية عليها الحزام”.!!
وأضاف ابن زايد: “إذا كان الاصراف في عمل الخير فهو مبروك ونحن نبارك”.
وسخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة حديثه ابن زايد، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بطريقة غير سليمة، تظهر عدم صحة ووضوح مخارج الحروف العربية لديه.
وقال المغرد الشهير بوغانم: “هالبلشتي، من وين جاب كلمة..( الاصراف )..؟؟، وبأي لغه..؟؟، ويوم نقولهم انتوا..( تجميع )..يزعلون”.
كما وعلق عدد من رواد مواقع التواصل على الفيديو بسخرية واسعة من حديث ابن زايد.
كما غازل ابن زايد، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالقول: “بهذه المناسبة أوجه رسالة شكر إلى أخي وصديقي وتاج راسي الشيخ محمد بن راشد، لسبب بسيطة جداً وهو موهبته وقدرته على اختيار الكوادر المميزة لقيادة دولة الإمارات في النهوض بهذه الدولة لمستوى مشرف”.