“شاهد” فضيحة “كارثية” في مسلسل “أم هارون”!

وقع مسلسل “أم هارون” الخليجي الذي تؤدي بطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد في خطأ “كارثي”.

وفي حلقة الإثنين، تظهر حياة الفهد التي تجسد دور سيدة يهودية في فترة الأربعينيات تعيش في مدينة خليجية وتعمل في التمريض، وهي ترتدي قفازات طبية ذات استخدام المرة الواحدة.

وعلق الجمهور أن هذه القفازات أنتجتها شركة أنسيل الأسترالية في فترة الستينيات.

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وتساءل الجمهور كيف للمخرج المصري محمد العدل أن يقع بمثل هذا الخطأ؟ .

وقالوا إنّه كان يجدر بالمخرج أن يبحث بشكل أكبر لاسيما أن العمل يعود لحقبة قديمة حتى لا تقع مثل هذه الأخطاء السطحية التي بات من السهل رصدها وكشفها.

وأثار مسلسل “أم هارون” غضباً واسعاً بين الفلسطينيين خاصةً والعرب عامةً، لما فيه من ترويجٍ واضحٍ للتطبيع مع الإحتلال.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” و”مخرج7″ الخليجيين ويعرضان على قناة mbc السعودية منذ بداية شهر رمضان، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.

وقالت حياة الفهد إنها راضية عن عملها في مسلسل “أم هارون” بنسبة 100%، نافيةً أن يكون فيه أي دعوة للتطبيع.حسب قولها

وذكرت أن وجود اليهود في العالم حقيقة لا يمكن أن ننكرها “ما نقدر نقول مو موجودين…نكذب على روحنا” .

ووصفت مسلسل “أم هارون” بأنه “عمل شجاع”، وكان مغامرة كبيرة منها حينما قررت المشاركة فيه .

جاءت تصريحات حياة الفهد خلال حلولها ضيفةً على برنامج “شوف في رمضان” عبر إذاعة “الشبيبة” العُمانية، للحديث عن تفاصيل وحقيقة ما يدور من جدل حول المسلسل.