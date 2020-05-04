“شاهد” ناصر القصبي يتحوّل لـ”داعشي” ويدعو الى معاقبة المثليين جنسياً بالحرق!!

أثارَ الممثل السعودي ناصر القصبي جدلاً جديداً في مسلسله “مخرج٧” المعروض هذا الموسم الرمضاني على شاشة MBC السعودية، بدعوته لحرق المثليين جنسياً على طريقة تنظيم “داعش” الإرهابي .

وقال القصبي عن المثلية الجنسية: “هذا الأمر مرفوض ولا أحد يقبله، هذول شو قاعدين يسوون بعيالنا، شو قاعدين يسوون بالأمة، ولو علي أنا أقول والله يستاهلون الحرق”.

ناصر القصبي عن المثليين : يستاهلون الحرق لأنهم ضد الفطرة

pic.twitter.com/gKC2tGbuhc — هيئة المشاهير (@almobark_) May 4, 2020

وأثار مقطع الفيديو المتداول للممثل السعودي تعليقات عديد من المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين اتخذوا مواقف متباينة حول حديث القصبي، فمنهم من هاجم مثله المثليين، ومنهم من اعتبر أنهم “فطرة ربانية” ويجب التعاطف معهم.

ناصر شافنا محجورين قال اشغلهم في بعض — مفيده 🥇 (@iiiij_0) May 4, 2020

كلام حق يراد به باطل — Khaled.🇸🇦 (@F_Wee1) May 4, 2020

https://twitter.com/iiy21i/status/1257353184886034433

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فيما قالت أخرى: “سلوكهم خطأ ومقرف ومخالف للفطرة مهما حاولوا تجميل فكرهم المقزز هم لا يستحقون الحرق بل التوعية والعلاج النفسي المكثف، لأن ما هم فيه لا ترضاه النفس السوية”.

سلوكهم خطأ ومقرف ومخالف للفطرة مهما حاولوا تجميل فكرهم المقزز هم لايستحقون الحرق بل التوعية والعلاج النفسي المكثف

لأن ماهم فيه لاترضاه النفس السوية — زهرة الأوركيدا (@orchida777) May 4, 2020

أما آخر فقال: “نشوف الأيام القادمة هل يصمد على وجهة نظره أو لا، أما أنا شخصياً أعتقد القصبي لا يريد حرقهم بقدر ما يريد الحديث عنهم فقط”.

نشوف الايام القادمه هل يصمل على وجهه نظره او لا اما انا شخصيا اعتقد القصبي لا يريد حرقهم يقدر مايريد الحديث عنهم فقط مرحلياً — اسمي بندر (@mu6lk) May 4, 2020

وكان “القصبي” تعرّض لهجمةٍ واسعةٍ بعد مشهدٍ في المسلسل دعا للتطبيع مع الإحتلال الإسرائيليّ، وهاجم القضية الفلسطينية، ودعا الى قطع الدعم عن الفلسطينيين .

ويعتبر البعض القصبي لسان حال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فهو المغرد دائما بمدح سياسات التغيير التي فرضها خلال السنوات الأخيرة، وبينما يقيس القصبي مدى رضا الشارع عن طريق المسلسل، يرى بعض المغردين أن هذه الأدوار لا تليق بتاريخه.

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