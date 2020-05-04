“شاهد” ناصر القصبي يتحوّل لـ”داعشي” ويدعو الى معاقبة المثليين جنسياً بالحرق!!

أثارَ الممثل السعودي ناصر القصبي جدلاً جديداً في مسلسله “مخرج٧” المعروض هذا الموسم الرمضاني على شاشة MBC السعودية، بدعوته لحرق المثليين جنسياً على طريقة تنظيم “داعش” الإرهابي .
وقال القصبي عن المثلية الجنسية: “هذا الأمر مرفوض ولا أحد يقبله، هذول شو قاعدين يسوون بعيالنا، شو قاعدين يسوون بالأمة، ولو علي أنا أقول والله يستاهلون الحرق”.
وأثار مقطع الفيديو المتداول للممثل السعودي تعليقات عديد من المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين اتخذوا مواقف متباينة حول حديث القصبي، فمنهم من هاجم مثله المثليين، ومنهم من اعتبر أنهم “فطرة ربانية” ويجب التعاطف معهم.
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فيما قالت أخرى: “سلوكهم خطأ ومقرف ومخالف للفطرة مهما حاولوا تجميل فكرهم المقزز هم لا يستحقون الحرق بل التوعية والعلاج النفسي المكثف، لأن ما هم فيه لا ترضاه النفس السوية”.
أما آخر فقال: “نشوف الأيام القادمة هل يصمد على وجهة نظره أو لا، أما أنا شخصياً أعتقد القصبي لا يريد حرقهم بقدر ما يريد الحديث عنهم فقط”.
وكان “القصبي” تعرّض لهجمةٍ واسعةٍ بعد مشهدٍ في المسلسل دعا للتطبيع مع الإحتلال الإسرائيليّ، وهاجم القضية الفلسطينية، ودعا الى قطع الدعم عن الفلسطينيين .
ويعتبر البعض القصبي لسان حال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فهو المغرد دائما بمدح سياسات التغيير التي فرضها خلال السنوات الأخيرة، وبينما يقيس القصبي مدى رضا الشارع عن طريق المسلسل، يرى بعض المغردين أن هذه الأدوار لا تليق بتاريخه.
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