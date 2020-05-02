“شاهد” الفنانة مريم حسين تبكي وتستغيث بحكام الإمارات ليحموها من صالح الجسمي .. ماذا فعل بها؟!

ناشدت الفنانة المغربية مريم حسين المسؤولين الإماراتيين بالتدخل لحمايتها من الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق المغني حسين الجسمي.

ونشرت مريم حسين مقطعاً عبر حسابها بأحد مواقع التواصل وهي تستغيث وتبكي وتطلب حمايتها من الجسمي قائلةً: “حلّ عنّي .. خلاص بطت جبدي .. دخلتني السجن ما ارتحت “.

واتهمت مريم حسين، صالح الجسمي بأنه يتربّص بها .

مريم حسين تبكي .. وتوجه رسالة الى صالح الجسمي: حل عني خلاص بطت جبدي .. دخلتني السجن ما ارتحت ?! pic.twitter.com/6sUz2nLkBb — هيئة المشاهير (@almobark_) May 2, 2020

وفي فبراير الماضي أطلقت السلطات الإماراتية، سراح الفنانة المغربية مريم حسين، وذلك بعد أيام من القبض عليها، تنفيذاً لحكم سجنها شهرًا، على خلفية الفيديو الاباحي الذي ظهرت فيه خلال احدى الحفلات الغنائية بدبي.

وذكرت تقارير إعلامية أن إطلاق سراح مريم حسين، جاء بأمر من محمد بن راشد حاكم إمارة دبي، بعد أن تدخل في القضية وأمر المسؤولين بالإفراج عنها وإطلاق سراحها.

وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي تسبب في حبس مريم حسين بسبب فيديو خادش في دبي لها مع مغني أمريكي، عام 2018 وهو ما قضت محكمة الجنح في دبي بحبسها شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة بتهمة “هتك عرض بالرضا”.

كانت الأزمة قد اشتعلت بين مريم حسيـن والإعلامي صالح الجسمي، عندما أعلن الأخير أنه يريد مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نسب إليها وصف بالإباحي، وعلق عليه آنذاك: “مريم حسين لا تكفّ عن المغامرات ودائمًا تحاول أن تصنع لنفسها النجاح، لكن بطريقة خارجة عن اللياقة”.