في “المهرة” الحدودية مع عُمان .. هذا ما وُجِدَ مع ضابط سعودي.. وبعد زجّه في السجن أخرجوه بعملية عسكريّة!

كشف ناشطون يمنيون ومصادر مطلعة عن القبض على ضابط سعودي وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات والحشيش في مديرية حات بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان.

وقالت المصادر إن الضابط السعودي كان ينوي ايصال شحنه المخدرات الى معسكرهم بمديرية حات ومراكزهم المنتشره في صحراء المحافظة .

وأوضح مسؤول العلاقات والتواصل الخارجي في لجنة اعتصام المهرة احمد بلحاف في تغريدة له أن ضابطا كبيرا في قوات الاحتلال السعودي ضبط في مديرية حات وهو يقوم بتوزيع مخدر الحشيش على معسكرات تابعة “للاحتلال السعودي”.

احد ضباط قوات الاحتلال #السعودية بمحافظة #المهرة تم ضبطه في مديرية حات وبحوزته حشيش #المخدرات يقوم بتوزيعه على معسكراتهم .



.وما خفي أعظم انتظروا التفاصيل pic.twitter.com/SrLVdAEgXb — أحمد بلحاف (@Amedblhaf) April 27, 2020

واقتحمت قوات سعودية مركزا أمنيا في المهرة لتحرير الضباط الذي القي القبض عليه أثناء قيامه بتوزيع كميات كبيرة من الحشيش على معسكرات القوات السعودية ومليشياتها في مديرية حات فجر الثلاثاء.

وكشفت مصادر محلية لموقع “المهرة بوست” أن وحدة من “قوات الاحتلال السعودي” معززة بمدرعات حاصرت مركز شرطة حات لعدة ساعات وقامت باقتحامه وإطلاق سراح الضابط السعودي المدعو “ابوصقر” بمعية المخدرات التي كانت بحوزته.