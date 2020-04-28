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في “المهرة” الحدودية مع عُمان .. هذا ما وُجِدَ مع ضابط سعودي.. وبعد زجّه في السجن أخرجوه بعملية عسكريّة!

كتب وطن
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كشف ناشطون يمنيون ومصادر مطلعة عن القبض على وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات والحشيش في مديرية بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان.

وقالت المصادر إن الضابط السعودي كان ينوي ايصال شحنه المخدرات الى معسكرهم بمديرية حات ومراكزهم المنتشره في صحراء المحافظة .

وأوضح مسؤول العلاقات والتواصل الخارجي في لجنة اعتصام المهرة احمد بلحاف في تغريدة له أن ضابطا كبيرا في قوات ضبط في مديرية حات وهو يقوم بتوزيع مخدر الحشيش على معسكرات تابعة “للاحتلال السعودي”.

واقتحمت قوات سعودية مركزا أمنيا في المهرة لتحرير الضباط الذي القي القبض عليه أثناء قيامه بتوزيع كميات كبيرة من الحشيش على معسكرات القوات السعودية ومليشياتها في مديرية حات فجر الثلاثاء.

وكشفت مصادر محلية لموقع “المهرة بوست” أن وحدة من “قوات الاحتلال السعودي” معززة بمدرعات حاصرت مركز شرطة حات لعدة ساعات وقامت باقتحامه وإطلاق سراح الضابط السعودي المدعو “ابوصقر” بمعية المخدرات التي كانت بحوزته.

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