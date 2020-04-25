حياة الفهد تصدم الإسرائيليين بما فعلته.. “أم هارون” يبدأ أولى حلقاته باللغة العبرية ويثير موجة غضب واسعة

هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مسلسل “أم هارون” في حلقته الأولى، خاصة بعد بدء الحلقة باللغة العبرية.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، الممثلة الكويتية هيا عبدالسلام، وهي تتحدث باللغة العبرية ويتم ترجمة كلامها إلى العربية، وتتحدث عن توثيقها لحياة اليهود في الخليج عبر كتاب.

وأثار المشهد غضب المُتابعين، فعلقت إحداهن قائلة: “بالوقت اللي لازم ننشغل بحقوقنا و تحصيلها صرنا ننتج مسلسلات فكرتها التطبيع الشبه علني على عين الكل!!! نعم كانو اقليات و لكن لم يكن لهم بصمه بتاريخنا وكانو عنصريين و معروفين بكرههم للديانات الأخرى… عالعموم لما يقولو عن نفسهم شعب الله المختار بستغرب كيف ممكن اي شخص يحاول يجمل صورتهم”

وكتبت مُتابعة باسم ريم :”افضل لدعايه لليهود يقوم بها المسلمين انفسهم ماشفنا اليهود عملو اعمال تمجد المسلمين ولا تحسن صورتهم يشنون علينا حرب اعلاميه ونحن نسوق لهم مذله وهوان اعوذ بالله”.

وسخر مُغرد آخر قائلاً: “زين اليهود عندهم حجه الحين يحتفلون الكويت”.

وتصدر هاشتاج #أم_هارون التريند عبر تويتر بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، وأصر المُتابعين أن المسلسل تطبيعي من الدرجة الأولى، ونشر مغرد باسم كلنا صباح صورةً للشهيد الأيقونة محمد الدرة، وعلق: “لن ننسى هذا المنظر ماحيينا”.

وتساءل فهد البطي عن سر توقيت عرض المسلسل في شهر رمضان المبارك، وغرد قائلاً: “يقولون #ام_هارون قصة حقيقية.. المريب في الموضوع هو التوقيت والتي ينادي فيه البعض بالتطبيع مع الصهاينة ! ثم أليست لدينا في تاريخنا قصص أعظم من قصة هاليهودية؟ حتى توقيت عرض هالتمثيلية في شهر مقدس عند المسلمين..يعني لا يراعون شعور المسلمين ولا عظم هذا الشهر!! حتى أدرعي إحتفى به!”.

يقولون #ام_هارون قصة حقيقية.. المريب في الموضوع هو التوقيت والتي ينادي فيه البعض بالتطبيع مع الصهاينة !

ثم أليست لدينا في تاريخنا قصص أعظم من قصة هاليهودية؟

حتى توقيت عرض هالتمثيلية في شهر مقدس عند المسلمين..يعني لا يراعون شعور المسلمين ولا عظم هذا الشهر!!

حتى أدرعي إحتفى به! pic.twitter.com/WJXRqs2DUQ — فهد البطي (@fbati91) April 24, 2020

وهاجم مغرد باسم العجمي المسلسل قائلاً: “حتى اسرائيل مصدومة من المسلسل !!قنواتهم تحتفل بعرض المسلسل حاليا ويجيك ثور يقول شفيكم كبرتو الموضوع خطه صهيونيه قاعد يخططون لها من زمان والبقر اللي عندنا قطعوا لهم نص المسافة”.

#ام_هارون



حتى اسرائيل مصدومه من المسلسل !!



قنواتهم تحتفل بعرض المسلسل حاليا

ويجيك ثور يقول شفيكم كبرتو الموضوع

خطه صهيونيه قاعد يخططون لها من زمان

والبقر اللي عندنا قطعو لهم نص المسافه .



نشكر وزاره الاعلام فالكويت برفض عرض المسلسل خطوه تحسبلكم 👍🏻 pic.twitter.com/VSqlYdv0gv — * 3 j m i 🇰🇼🕊 (@al3jmi1994) April 25, 2020

وكشف بدر المحارب خطأً إخراجياً بالمسلسل، وكتب: “مغالطة تاريخية .. فالانتداب البريطاني كان على أرض “فلسطين العربية” ولم يكن على ارض تسمى “إسرائيل” التي لم يكن لها وجود أثناء الانتداب البريطاني “.

مغالطة تاريخية ..

فالانتداب البريطاني كان على أرض "فلسطين العربية" ولم يكن على ارض تسمى "إسرائيل" التي لم يكن لها وجود أثناء الانتداب البريطاني #ام_هارون pic.twitter.com/dYwdW2PlqT — بدر محارب™ (@bader_mohareb) April 25, 2020

وفند مُغرد أردني ادعاء الجهة المنتجة للمسلسل بأنه لا يُأنسن القاتل، وكتب: “شفت حلقة مسلسل #ام_هارون لو كان المسلسل يتكلم عن التعايش بين ابناء الديانات ممكن أتفهم الموضوع لكن هو يتحدث عن واضطهاد اليهود في #الكويت من والمسلمين والغريب ما فيه شخصيات يهودية شريرة كل الأشرار كويتيين مسلمين”.

شفت حلقة مسلسل #ام_هارون



لو كان المسلسل يتكلم عن التعايش بين ابناء الديانات ممكن أتفهم الموضوع



لكن هو يتحدث عن واضطهاد اليهود

في #الكويت من والمسلمين



والغريب مافيه شخصيات يهوديه شريرة

كل الأشرار كويتيين مسلمين — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) April 25, 2020

كما رصدت مُتابعة أخرى بعض الأخطاء التي وقع بها المسلسل، وعلقت: “#ام_هارون. للآسف فيه اخطاء كبيره بالمسلسل، شعار الصليب ليس شعار اليهود مطلقاً بل شعار النصارى وحتى النجمة التي اخذها اليهود الان وجعلوها شعار لهم بحجة انهم ورثة مملكة داود لم تكن شعار اليهود قديماً وشعارهم قديماً الشمعدان واصلاًهم عداوتهم الأساسية للنبي محمد بسبب اثباته لنبوة عيسى”.

#ام_هارون. للآسف فيه اخطاكبيره بالمسلسل شعار الصليب ليس شعاراليهود مطلقاً👇🏻 بل شعارالنصارى وحتى النجمه التي اخذها اليهود الان وجعلوها شعارلهم بحجة انهم ورثة مملكة داودلم تكن شعاراليهودقديماًوشعارهم قديماًالشمعدان👇🏻 واصلاًهم عداوتهم الاساسيه للنبي محمدبسبب اثباته لنبوة عيسى pic.twitter.com/tWovUkueKB — 🅼🅰🅳🅸🅷🅰 (@DglNrj) April 24, 2020

وكانت بطلة المسلسل الممثلة الكويتية حياة الفهد، قد هاجمت منتقدي المسلسل، وقالت في مقابلة مع الاعلامي خالد الراشد ضمن برنامج “علوم فن ون”: “للأسف، أعداء النجاح والحاسدين، قاموا يطلعون إشاعات بأن المسلسل وقف، ويهاجمون تلفزيون الكويت، ووزارة الإعلام”.

كما أشاد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بالمسلسل الذي انتجته قناة (MBC) السعودية حول اليهود في الكويت.

ونشر أدرعي مقطع فيديو يظهر متابعته للإعلان الترويجي للمسلسل، وقال في تغريدة على تويتر: “لم يُعرض مسلسل #أم_هارون بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا”.

وتابع أدرعي، مشيداً بتصريحات حياة الفهد: “أعجبتني تصريحات الفنانة #حياة_الفهد: “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة”.

وأضاف أدرعي: “كالعادة تعرضت الفنانة القديرة #حياة_الفهد لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون إلى كلمة #تطبيع كشتيمة ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادةً تعرض في شهر #رمضان. سنتابع مسلسل #أم_هارون قريبًا وسنرى”.

وكالعادة تعرضت الفنانة القديرة #حياة_الفهد لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون إلى كلمة #تطبيع كشتيمة ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادةً تعرض في شهر #رمضان. سنتابع مسلسل #أم_هارون قريبًا وسنرى #اللهم_بلغنا_رمضان pic.twitter.com/kWOV795Gm3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 19, 2020

يُذكر أن أحداث مسلسل “أم هارون”، تدور حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل.