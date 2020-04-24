“شهيد يرثي شهيد”.. شاهد ماذا قال جمال خاشقجي عن “شيخ الحقوقيين” عبدالله الحامد

استذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي عن الناشط الحقوقي عبدالله الحامد والذي توفي اليوم في السجون السعودية إثر تدهور حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي.

وأعاد النشطاء، نشر مقطع فيديو لخاشقجي، رصدته “وطن” يتحدث فيه عن الحامد، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، تطرق فيها لظهور حركة تدعو للملكية الدستورية في السعودية، حتى قبل بدء موجة الربيع العربي مطلع عام 2011.

وحسب الفيديو، فقد وصف خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018، الحامد بالمبدع الدستوري، داعياً جميع المواطنين السعوديين للدخول إلى صفحة الحامد، لمشاهدة ما قدمه من إبداع.

وقال خاشقجي، إن الحامد هو من التربة السلفية السعودية الخالصة، وهو مثقف ومتعلم وخلفيته إسلامية راسخة، ولكن ليست متشددة”.

شهيد يتحدث عن شهيد .. جمال خاشقجي و #عبدالله_الحامد .. وحديث ذي شجون. pic.twitter.com/9Wiw3LzKZ0 — خط البلدة (@saudibus222) April 24, 2020

وتفاعل النشطاء مع الفيديو، مشيدين بخاشقجي والحامد ومنددين بجرائم النظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان الذي سجن وعذب عددا كبيرا من الدعاة والعلماء والاكاديميين السعوديين.

سيتم وضع اسم جديد للسعوديه ارض الشهداء — السودااااااااني )ودحامد🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇸🇩🇸🇩🇸🇩 (@TDHkwHfmT20O83Y) April 24, 2020

الله يرحم الجميع خاشقجي والحامد دعاه تدمير بتصرفاتهم ان كانو يعلمون وان كانو لا يعلمون فاعلم ان هناك من يديرهم . — Adel (@Adel15671254) April 24, 2020

ما احزني في كلمات الشهيد بإذن الله خاشقجي وصفه للشيخ عبدالله الحامد بسعودي خالص يعني كامل العبودية لآل سعود وهذه تعتبر سبه للشيخ لو كان حيا ما رضي بهذا الوصف…يا أخي كان الأفضل أن تنسبه للمكان يعني قل حجازيا خالصا فهذا كان أذكى للشيخ وأطهر — H SEAM (@hseam2) April 24, 2020

يجب استئصال الملكية و اقتلاعها من جذورها و من سعى إلى دسترة المهلكة السلولية أو إصلاحها فهو يخالف العقل و المنطق و التاريخ و من يقرأ تاريخ تلك الأسرة الخبيثة منذ دولتهم الأولى يعلم يقينا أنها قامت على دماء المستضعفين من المسلمين و مزقت دولتهم خدمة لعدوها = — Adel عادل (@Adel18684008) April 24, 2020

وصباح الجمعة، أعلن حساب “معتقلي الرأي” -المختص بمتابعة أحوال المعتقلين السياسيين في السعودية- وفاة الأكاديمي والإصلاحي الشهير الدكتور عبدالله الحامد في أحد سجون السعودية وذلك نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته.

واعتبر “معتقلي الرأي” أن وفاة د.عبدالله الحامد في السجن “ليس أمراً عادياً، فهو اغتيال متعمد قامت به السلطات السعودية بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله للمستشفى”.

وأكد أن “السكوت على هذه الجريمة قد يتسبب بوفاة آخرين من المعتقلين الأحرار”.

واعتقل الحامد في العام 2013، وحكم عليه بالسجن 11 سنة، لمشاركته في تأسيس جمعية “حسم”، التي كانت تدعو إلى الملكية الدستورية، ولإشراك الشعب في العملية السياسية.

الحامد الذي توفي عن عمر يناهز سبعين عاما، تعرض للاعتقال ست مرات، بداية من العام 1993.

ولدى الحامد مؤلفات شعرية، وأخرى عن حقوق الإنسان، ومن أبرز عباراته التي اشتهرت “لا صاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام”، وهي التي تسببت باعتقاله قبل سنوات، بحسب ناشطين.

الجدير بالذكر أن عيسى الحامد شقيق عبد الله الحامد، وهو رئيس جمعية “حسم”، يقبع في السجون أيضا، إضافة إلى شقيقهما الثالث عبد الرحمن.

وتُتهم السلطات السعودية بإساءة معاملة المعتقلين، وحرمانهم من تلقي العلاج، والتأخر في نقلهم للمشفى.