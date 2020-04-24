“ذابحتهم الجزيرة” .. صحفي سعودي يطلب الدعاء على مذيعي القناة في رمضان وهكذا ردّ جمال ريان
توجه الإعلامي السعودي، طلال بن ثنيان بطلب غريب إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتمثل بالدعاء على مذيعي قناة الجزيرة وموظفيها، تاركاً مصائب الدنيا والأوضاع التي يعاني منها المسلمين بسبب الحروب وتفشي فيروس كورونا.
وقال “بن ثنيان”، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “أوصي المسلمين التركيز بالدعاء على موظفي الجزيرة ومذيعيها بالأوقات المستحبة للدعاء وكل الصحة ركزوا على الدعاء، لعنة الله عليهم”.
هذا وعلق المذيع البارز بقناة الجزيرة، جمال ريان، على الفيديو بالقول: “صحفي سعودي يدعو المسلمين للتركيز بالدعاء على موظفي قناة الجزيرة في كل الصلوات في شهر رمضان المبارك، وأنا أدعو الله في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ موظفي القنوات الفضائية السعودية التي تنافس قناة الجزيرة”.
وفي ذات السياق، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تغريدات رصدتها “وطن”، هجوماً على الإعلامي السعودي الذي ترك مصائب المسلمين لأجل النيل من قناة الجزيرة وموظفيها، مطالبين بالدعاء بالهلاك على من قتل المسلمين بكل البلاد وأساء لهم.
يذكر أن عددا من الإعلاميين بقناة الجزيرة القطرية تعرضوا لتهديدات بالقتل وحملات الإساءة، والتي كان آخرها إساءة الذباب الإلكتروني السعودي للإعلامية غادة عويس، كما تعرض جمال ريال للتهديد بالتصفية والقتل.