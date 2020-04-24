“ذابحتهم الجزيرة” .. صحفي سعودي يطلب الدعاء على مذيعي القناة في رمضان وهكذا ردّ جمال ريان

توجه الإعلامي السعودي، طلال بن ثنيان بطلب غريب إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتمثل بالدعاء على مذيعي قناة الجزيرة وموظفيها، تاركاً مصائب الدنيا والأوضاع التي يعاني منها المسلمين بسبب الحروب وتفشي فيروس كورونا.

وقال “بن ثنيان”، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “أوصي المسلمين التركيز بالدعاء على موظفي الجزيرة ومذيعيها بالأوقات المستحبة للدعاء وكل الصحة ركزوا على الدعاء، لعنة الله عليهم”.

هذا وعلق المذيع البارز بقناة الجزيرة، جمال ريان، على الفيديو بالقول: “صحفي سعودي يدعو المسلمين للتركيز بالدعاء على موظفي قناة الجزيرة في كل الصلوات في شهر رمضان المبارك، وأنا أدعو الله في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ موظفي القنوات الفضائية السعودية التي تنافس قناة الجزيرة”.

صحفي سعودي يدعو المسلمين للتركيز بالدعاء على موظفي قناة الجزيرة في كل الصلوات في شهر رمضان المبارك ! وأنا أدعو الله في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ موظفي القنوات الفضائية السعودية التي تنافس قناة الجزيرة #الخليج #السعودية #الإمارات #قطر #مصر #المغرب_العربي pic.twitter.com/zKLIZjxzmF — جمال ريان (@jamalrayyan) April 24, 2020

وفي ذات السياق، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تغريدات رصدتها “وطن”، هجوماً على الإعلامي السعودي الذي ترك مصائب المسلمين لأجل النيل من قناة الجزيرة وموظفيها، مطالبين بالدعاء بالهلاك على من قتل المسلمين بكل البلاد وأساء لهم.

كان قال للمسلمين يدعون على من قتل اطفال اليمن وليبيا وسوريا وغيرها — ابو تميم (@BsaehPtrlrzyRKz) April 24, 2020

كان قال للمسلمين يدعون على من قتل اطفال اليمن وليبيا وسوريا وغيرها — ابو تميم (@BsaehPtrlrzyRKz) April 24, 2020

#الجزيرة يا كيداهم..ربنا انشاء الله يزيدكم تالق وتفضحوهم كمان او كمان #الجزيرة ندعي عليكم على رأيه بمزيد من العطاء 😂😂😂 — soumia taj (@soumiatt) April 24, 2020

ركز ع قناة الجزيره ونسى الحوثي اللي لين امس ضاربهم في #الدمام ! — بنـت مـوزا🇶🇦 (@MEEM___92) April 24, 2020

فكرة رائعة وجميلة شكرا على التذكير .

سنركز بحول الله على الدعاء طيلة هذا الشهر على حكام الإمارات والسعودية ومصر . — Med Amg (@Med__Amghar) April 24, 2020

الجزيرة قناة كل العرب ولها مكانتها في كل بيت عربي وهي شوكة في حلق كل من يكرها شاء من شاء وكره من كره نحن ليس لنا لا ناقة ولا جمل في ذلك ولكن نقر بالحقيقة والواقع … — الخط الواضح (@KFardia) April 24, 2020

من الأفضل أن ندعوا للإنسان من أن ندعوا عليه حتي ولو كان كافر — علي آب لوليف (@WI63jFgJdIUQXUp) April 24, 2020

لكل داء دوا يستطب به* الاالحماقة أعيت من يداويها )تحياتي استاذي جمال ورمضان مبارك سعيد — محمد (@azod1983) April 24, 2020

يذكر أن عددا من الإعلاميين بقناة الجزيرة القطرية تعرضوا لتهديدات بالقتل وحملات الإساءة، والتي كان آخرها إساءة الذباب الإلكتروني السعودي للإعلامية غادة عويس، كما تعرض جمال ريال للتهديد بالتصفية والقتل.