“شاهد” حياة الفهد تشن هجوماً على منتقدي “أم هارون” وهذا ما قالته عن يهود الكويت وهي فخورة

هاجمت الفنانة الكويتية، حياة الفهد، منتقدي مسلسلها الرمضاني “أم هارون” الذي يتحدث عن حياة اليهود في الكويت، وأثار جدلاً واسعاً في الآونة الاخيرة.

وقالت الفنانة حياة الفهد في مقابلة مع الاعلامي خالد الراشد ضمن برنامج ” علوم فن ون”، حسب ما رصدت “وطن”، “للأسف، أعداء النجاح والحاسدين، قاموا يطلعون إشاعات بأن المسلسل وقف، ويهاجمون تلفزيون الكويت، ووزارة الإعلام”.

وأضافت حياة الفهد: “أولاً هو مو على تلفزيون الكويت، ووزارة الإعلام مالها شغل، هو على محطة الـMBC، قناة العرب كلهم، وتصور خارج الكويت”.

واستطردت حياة الفهد التي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الماضية بعد تصريحات أطلقتها هاجمت فيها الوافدين: “العمل مافي أي إساءة لأي دولة، بالعكس، وهذا اللي حتشوفونه لقدام بالعمل”.

وبدأت حياة الفهد الحديث عن جزئية اليهود، والتي كانت مثاراً للجدل، وقالت: “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة”.

تبرير حياة الفهد، فجر غضب واسعاً على مواقع التواصل، ودفع النشطاء إلى مهاجمتها إذ سخر سعد من حياة السعد قائلاً:” البوذية وعباد ورق الدولمه هم موجودين ويانا .. ليش مانسوي مسلسل لهم “.!

واعترض سلطان على محاولة إقحام اليهود بالمجتمع الخليجي، فكتب رداً لحياة الفهد: “اليهود لا يحبون العرب باختصار تبون الشعوب تحبهم غصب أمركم عجيب”.

واعتبرت لولو الدوسري أن حياة الفهد ارتكبت أكبر خطأ في حياتها، وقالت: “اكبر سقطه في حياتها لاحظوا المذيع اماراتي واول ماقالت الديانات ذكرت السيخ حسبنا الله ونعم الوكيل ماحترمت شيبتها بعدين لاحظوا الدفاع عنها الاماراتيين كله عشان هالعمل والا لو ماسوته كانوا طبوا ابطنها الحمدلله اني من الاول ما احبها”.

يُذكر أن مسلسل “أم هارون” واجه اتهامات بالتطبيع بين إسرائيل ودول خليجية بدعم حُكامهم، و أن المسلسل يُحاول الترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، واختراق الشاشات العربية، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

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انتاج مسلسلات عن حياة اليهود في المجتمعات العربية اصبح ضرورة من ضرورات السلطة الحاكمة في عدد من الدول العربية..خاصة اولئك الحكام الخائفون من الثورات الطامحون في دعم اسرائيلي يفتح لهم طريق واشنطن. — Raafat Morrah (@morrahraafat) April 15, 2020

وكانت حركة (حماس) من المعارضين للمسلسل، ففي سلسلة تغريدات للقيادي في حركة (حماس)، رأفت مرة، عبر “تويتر” قال فيها: “شخصية أم هارون التي جسدتها للاسف الممثلة حياة الفهد، ذكرتني بشخصية رئيسة حكومة الاحتلال، غولدا مائير.. عجوز حاقدة مجرمة قاتلة.. هذا هو هدف التطبيع: الحقد والقتل البطيء.. والتدمير الداخلي”.

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شخصية ام هارون التي جسدتها للاسف الممثلة حياة الفهد ذكرتني بشخصية رئيسة حكومة الاحتلال غولدا مائير..عجوز حاقدة مجرمة قاتلة..هذا هو هدف التطبيع: الحقد والقتل البطيء..والتدمير الداخلي.. — Raafat Morrah (@morrahraafat) April 14, 2020

وكتب في تغريدة أخرى: “مسلسل ام هارون.. تمرير المشروع الصهيوني بأهدافه السياسية والثقافية إلى عمق المجتمع الخليجي.. نهاية اي تطبيع مع الاحتلال هي الدمار والتخريب”.

#ضد_التطبيع#كويتيون_ضد_التطبيع#سعوديون_ضد_التطبيع

مسلسل ام هارون..تمرير المشروع الصهيوني بأهدافه السياسية والثقافية الى عمق المجتمع الخليجي..نهاية اي تطبيع مع الاحتلال هي الدمار والتخريب.. — Raafat Morrah (@morrahraafat) April 14, 2020

وختم بتغريدة: “مسلسل أم هارون مثله مثل أي عمل خبيث، يحاول البناء على حيثية بسيطة، ليحقق من خلفها أهدافاً سياسية .. المسلسل يهدف لتزوير التاريخ، وإدخال المجتمع الخليجي تدريجياً في إطار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، في وقت يلهث بعض الحكام لبناء علاقات وثيقة مع نتنياهو لحماية عروشهم”.

#ضد_التطبيع

مسلسل ام هارون مثله مثل اي عمل خبيث..يحاول البناء على حيثية بسيطة ليحقق من خلفها اهداف سياسية .. المسلسل يهدف لتزوير التاريخ وادخال المجتمع الخليجي تدريجيا في اطار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني في وقت يلهث بعض الحكام لبناء علاقات وثيقة مع نتنياهو لحماية عروشهم. pic.twitter.com/szYEwZGf1T — Raafat Morrah (@morrahraafat) April 14, 2020

يُذكر أن أحداث مسلسل “أم هارون”، تدور حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.