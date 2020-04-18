تحولت إلى “مشردة” في شوارع لندن .. فيديو صادم للمعارضة السعودية هدى العمري

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو أظهر المعارضة السعودية هدى العمري في وضع مزر حيث تحولت إلى مشردة في شوارع لندن لا تجد من يعولها.
وهدى العمري مواطنة سعودية كانت مبتعثة لبريطانيا أعلنت معارضتها للنظام السعودية بقيادة محمد بن سلمان، ما تسبب في انقطاع الدعم عنها وتعقدت ظروفها في لندن.
“العمري” ظهرت في مقطع صادم انتشر على نطاق واسع وهي تفترش الأرض في شوارع لندن، وتشرح مأساتها لشخص سعودي كان يصورها على ما يبدو من لهجته.
وكشفت المعارضة السعودية أنها تعيش بلا مأوى منذ عام ونصف تقيم في الشارع وتأكل من أحد المطاعم التي يتعاطف زبائنها معها.
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وزعمت هدى العمري أنها طلبت المساعدة من عدد من المعارضين السعوديين في لندن، وذكرت بالاسم غانم الدوسري ويحي عسيري مشيرة إلى أنهم رفضوا مساعدتها.
ونشر وائل خلف فيديو سجل فيه مكالمة مع “العمري” اشتكت فيها من رفض المعارض السعودي غانم الدوسري مساعدتها، وطالبها بأن تكشف هذا على الملأ وتشهر بهم.
وفي مقاطع جديدة انتشرت للناشطة السعودية المعارضة أكدت أن وائل خلف استغل المكالمة معها للتشهير بغانم الدوسري فقط ولم ينظر لمشكلتها أو محاولة مساعدتها، مؤكدة على ظروفها الصعبة التي لا يعلم بها إلا الله، حسب وصفها.
من جهته، قال “الدوسري” في تغريدة إن “المخابرات السعودية علمت باني احضر لهم عمل وبدأت في استخدام أساليبها وهي قتل المعارض جسديا إن امكن او قتله ماليا إن استطاعوا أو قتله معنويا وهذا ما يفعلونه الآن …. هذه الأساليب اصبح عندي حصانة منها مثل ما يقول صدام اصبح عندي حصانة مثل حصانة عمر بن الخطاب”.
ويقيم عدد كبير من المعارضين للنظام السعودي في لندن وعلى رأسهم غانم الدوسري وسعد الفقيه ويحي عسيري، حيث أعلنوا معارضتهم علنا للنظام السعودي ورأوا في بريطانيا مكانا آمنا على حياتهم خوفا من بطش ابن سلمان.
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الفيديو مصور قبل سنة وموجود على اليوتيوب في قناة غامضة لم تعرض غيره مع ترجمة للغة الاجنبية
وواضح من الفيديو انه بالاتفاق مع السيدة و ليس عفوي
السيدة تنام على باب كنيسة و تقول انها بلا ماوى
الله اعلم بظروف التصوير و الهدف منها