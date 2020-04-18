تحولت إلى “مشردة” في شوارع لندن .. فيديو صادم للمعارضة السعودية هدى العمري

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو أظهر المعارضة السعودية هدى العمري في وضع مزر حيث تحولت إلى مشردة في شوارع لندن لا تجد من يعولها.

وهدى العمري مواطنة سعودية كانت مبتعثة لبريطانيا أعلنت معارضتها للنظام السعودية بقيادة محمد بن سلمان، ما تسبب في انقطاع الدعم عنها وتعقدت ظروفها في لندن.

“العمري” ظهرت في مقطع صادم انتشر على نطاق واسع وهي تفترش الأرض في شوارع لندن، وتشرح مأساتها لشخص سعودي كان يصورها على ما يبدو من لهجته.

هدى العمرى بين الامس واليوم. pic.twitter.com/Hgx81mt0T7 — G A S S A N (@gassan_z) April 18, 2020

وكشفت المعارضة السعودية أنها تعيش بلا مأوى منذ عام ونصف تقيم في الشارع وتأكل من أحد المطاعم التي يتعاطف زبائنها معها.

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وزعمت هدى العمري أنها طلبت المساعدة من عدد من المعارضين السعوديين في لندن، وذكرت بالاسم غانم الدوسري ويحي عسيري مشيرة إلى أنهم رفضوا مساعدتها.

ونشر وائل خلف فيديو سجل فيه مكالمة مع “العمري” اشتكت فيها من رفض المعارض السعودي غانم الدوسري مساعدتها، وطالبها بأن تكشف هذا على الملأ وتشهر بهم.

فيديو آخر:

لفضيحة هدى العمري مع المرتزق السوري وائل خلف تشتكي من غدر غانم الدوسري ويحيى عسيري..

وفيه فضيحة أنها حضرت للاعتصام

وليس معها مبلغ الرجوع بالقطار..

بإذن الله قريبا ينكشف الذي طلعها من السعودية.. pic.twitter.com/rH6RPH1NFw — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) April 18, 2020

وفي مقاطع جديدة انتشرت للناشطة السعودية المعارضة أكدت أن وائل خلف استغل المكالمة معها للتشهير بغانم الدوسري فقط ولم ينظر لمشكلتها أو محاولة مساعدتها، مؤكدة على ظروفها الصعبة التي لا يعلم بها إلا الله، حسب وصفها.

استغلال هدى العمري يثبت انهم لايحملون هم حقوق ولا انسانيه اللي ازعجونا فيها pic.twitter.com/X86DQoG2x0 — 🇸🇦دانـA | كود ايهرب RDM3302 (@DN90DN) April 18, 2020

من جهته، قال “الدوسري” في تغريدة إن “المخابرات السعودية علمت باني احضر لهم عمل وبدأت في استخدام أساليبها وهي قتل المعارض جسديا إن امكن او قتله ماليا إن استطاعوا أو قتله معنويا وهذا ما يفعلونه الآن …. هذه الأساليب اصبح عندي حصانة منها مثل ما يقول صدام اصبح عندي حصانة مثل حصانة عمر بن الخطاب”.

علمت المخابرات السعودية باني احضر لهم عمل وبدأت في استخدام أساليبها وهي قتل المعارض جسديا إن امكن او قتله ماليا إن استطاعو

أو قتله معنويا وهذا ما يفعلونه الآن …. هذه الأساليب اصبح عندي حصانة منها مثل ما يقول صدام اصبح عندي حصانة مثل حصانة عمر بن الخطاب. — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 18, 2020

ويقيم عدد كبير من المعارضين للنظام السعودي في لندن وعلى رأسهم غانم الدوسري وسعد الفقيه ويحي عسيري، حيث أعلنوا معارضتهم علنا للنظام السعودي ورأوا في بريطانيا مكانا آمنا على حياتهم خوفا من بطش ابن سلمان.

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