لهذين السببين .. لا يمكن للكويت منع عرض مسلسل “ام هارون” للفنانة حياة الفهد بعد الغضب الواسع منه

يُثارُ جدل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تصوير مسلسل “ام هارون” للفنانة الكويتية حياة الفهد الذي سيُعرض على شاشة MBC خلال شهر رمضان.

ويتناول المسلسل الذي تم تصويره كاملاً في الإمارات، تاريخ اليهود في الخليج من خلال قصة سيدة يهودية من أصول تركية تنقلت بين إيران والعراق قبل أن يستقر بها المطاف في البحرين لتعمل لسنوات طويلة في التمريض وتوليد النساء.

وفي هذا السياق، انتشرت انباء عن وقف عرض المسلسل من قبل وزارة الإعلام الكويتية؛ بسبب الجدل الذي اندلع بعد نشر الإعلان الترويجي له.

لكنّ أحد العاملين في فريق عمل المسلسل نفى ذلك، ووصف ما يتداول بأنها “شائعات لا أساس لها من الصحة لسببين: الأول، أن العمل صور بالكامل في الإمارات لذلك لم نكن في حاجة للحصول على إجازة النص من وزارة الإعلام بالكويت، والسبب الثاني، أن المسلسل لن يعرض عبر شاشة تلفزيون الكويت أو إحدى الفضائيات الخاصة بالكويت. لذلك لم نتقدم بطلب لإجازة العمل محليا”ً.

◾بطولة الفنانة الكويتية #حياة_الفهد !#أم_هارون .. مسلسل رمضاني انتجته MBC أثار غضباً واسعاً فما قصته والهدف من عرضه في هذا الوقت!؟



👇شـاهد📸👇 pic.twitter.com/GjI213H96W — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 9, 2020

ويرى كثيرون من معارضي العمل عدم وجود مبرر له في ظل الأوضاع العربية وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات عنصرية، كما يبدون مخاوفهم من اعتباره بداية لاختراق الموقف الشعبي الكويتي الرافض على طول الخط للتطبيع، في ظل تسارع خطى بعض دول الجوار للتطبيع أخيرا.