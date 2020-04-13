“الحشيش تمام يابا”.. “شاهد” 3 شبان يدخنون الحشيش أثناء الصلاة ويثيرون ضجة واسعة!

تداول مغردون عبر “تويتر” فيديو أثار صدمة كل من شاهده، يُظهر شاباً مصرياً وهو يؤدي فرض الصلاة، وأمامه شخصٌ آخر يُمسك بسيجارة ويضعها في فمه بين الحين والآخر.

ويُسمع بالفيديو صوت ضحكات شاب آخر، يسأل الشاب الذي يصلي: “الحشيش تمام؟ الحشيش تماما يابا؟”، وبعد أن يُمسك المُصلي السيجارة بنفسه ويُدخن أثناء الصلاة، يقول الشاب الآخر: “والله حرام عليك ياعم”.

فيديو#مصر: القبض على 3 شبان يدخنون سجائر أثناء الصلاة pic.twitter.com/AdHdm83lGq — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 13, 2020

وأثار الفيديو غضب المغردين الذين طالبوا بسرعة القبض عليهم، لاستهزائهم بشعائر الدين، وكتبت المغردة مريم الرهبي: “استغفر الله مش لهذي الدرجة الاستهزاء بشعائر الله”.

استغفر الله مش لهذي الدرجه الاستهزاء بشعائر الله — Mariam Al Rahbi (@Mariamrah) April 13, 2020

ونوه المُغرد ماجد الماجد لآثار صُحبة السوء فكتب: “سبحان الله، الصاحب ساحب في البداية كان يتجاهلها لكن إصرار صاحبه أوقعه فعلاً يستحقون العقوبة، إلا الدين لا عبث ولا سخرية فيه”.

سبحان الله، الصاحب ساحب

في البداية كان يتجاهلها لكن إصرار صاحبه أوقعه



فعلاً يستحقون العقوبة، إلا الدين لا عبث ولا سخرية فيه — ماجد الماجد (@Majid_Almajid) April 13, 2020

واقترح مُغرد باسم مستشار غير قانوني عقوبة من نوع آخر، فكتب: “العقوبة الحضور اجباري لمحاضرة عن اركان و واجبات و مبطلات الصلاة من ثم اختبار تحريري. وان رسب يعاقب”.

العقوبة الحضور اجباري لمحاضرة عن اركان و واجبات و مبطلات الصلاة من ثم اختبار تحريري. وان رسب يعاقب. — مـُسـتـشـٰار غير قانوني (@50Alm) April 13, 2020

وفي وقت لاحق، أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر أنها قامت بتتبع الفيديو، وتمكنت من تحديد هوية الشاب الذي اتضح أنه بالصف الثاني الثانوي الصناعي، ومقيم بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة.

وبحسب صحيفة “مصراوي” المحلية، اعترف الطالب أن الفيديو خاص به، وأن الأصوات لصديقيه (طالبان بالصف الثانى الثانوى يقيمان بمدينة الرحمانية) وذلك أثناء قيامهما بتصويره، وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 3 هواتف محمول المستخدمة في تصوير ونشر الفيديو.