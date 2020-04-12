“لو تزوجت ابنك أحمل منه”.. “شاهد” وصلة ردح بين هند القحطاني وأروى عمر فما قصة “شوفوا صدري”؟!

اشتعلت حرب كلامية شعواء بين السعودية أروى عمر ومواطنتها الناشطة هند القحطاني المشهورة بمقاطعها الاباحية، وصلت إلى حد تبادل الشتائم بألفاظ إباحية.

بدأت الحرب التي رصدتها “وطن” حين نشرت هند القحطاني فيديو تتحدث فيه عن شهرتها في السعودية، وكيف كانت السبب في انتشار أغنية “اللي باعنا خسر دلعنا” للفنان اللبناني راغب علامة.

هند القحطاني :



"أنا سبب شهرة أغنية اللي باعنا خسر دلعنا و لي الفضل ياراغب علامة في انتشار اغنيتك بالسعودية" pic.twitter.com/fuJ1iG1TVa — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 7, 2020

الفيديو الذي نشرته هند القحطاني استفز أروى عُمر، فشنت هجوماً غير مسبوق على القحطاني بأكثر من مقطع فيديو.

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وظهرت أروى عُمر بالفيديو الأول تتحدث عن فيديو هند القحطاني الذي تحدثت به عن شهرتها، وقالت: “مشهورة بالتعري، وكل هاذا اللي تسويه عشان تقهر أهلها وزوجها”.

وأضافت أروى عمر باللهجة السعودية: “إذا انتي تبغي تتعرين، إنتي حرة ربك يحاسبك، لكن ليش تخلي بنتك تتعرى، يمكن بكرة تكبر وعقلها ييجي في راسها وماتبغى تتعرى زيك”.

واستمرت أروى عمر بهجومها اللاذع على هند القحطاني: “كلنا عنا ملايين المُتابعين، إعلان سويتيه يعني شوفوا صدري، طالع من هنا، وطالع من هنا”.

اروى عمر لهند القحطاني:



" اشتهرتي بالتعريان عشان تقهر أهلها وزوجها بس" pic.twitter.com/wyE62QvhwJ — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 11, 2020

ولم تكتف أروى عُمر بذلك، بل عايرت هند القحطاني بعُمرها قائلة: “معاها ولد لو تزوج يخلف وتصير جدة، خافي الله يامسلمة وتمنى حسن الختام، معاها ولد وبنت قدنا، لو انا تزوجت ولدها أحمل منه”.!

وشن جمهور هند القحطاني هجوماً على أروى عُمر، وذكروها بفيديوهاتها الراقصة أيضاً، ما استفزها لتخرج بفيديو جديد، أكدت فيه أنها لا تخجل من رقصها، لأنها كانت بملابس مُحتمشة.

وقالت أروى عُمر : “إيوة رقصت، لكني متسترة، ما خرجت صدري، ولا خرجت فخودي، وماخرجت قعوري عشان أترقص”، في إشارة منها إلى ما تفعله هند القحطاني.

أروى عمر تواصل الهجوم على هند القحطاني:



" اوكيه انا اترقص لكني متسترة ماقمت تعريت وخرجت فخوذي وقعوري"pic.twitter.com/6jhRsYfBf6 — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 12, 2020

ومؤخرا، ظهرت هند القحطاني في مقطع فيديو وهي ترقص وتركز على إبراز أماكن معينة من جسدها بشكل استعراضي، كما تعدت الخطوط الحمراء بالكشف عن صدرها بحجة ترويج لحمالة صدر نسائية، ما جعل النشطاء يُهاجمونها، ويتهمونها بتعمد إبراز مفاتنها، وتساءلوا عن موقف ابنها وابنتها مما تفعله والدتهم.

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