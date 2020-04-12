يطبق إجراءات الوقاية بحذافيرها وما حدث غريبا.. “شاهد” أردني أصيب بكورونا يوجه رسالة هامة لمواطنيه

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أردني مصاب بفيروس كورونا، يوجه فيه رسالة لأصدقائه وللناس والشعب الأردني، بخصوص فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

و يظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، قول الشاب الأردني المصاب ما نصّه: “السلام عليكم، أنا فادي أبو غيث سكان منطقة القواسمة، أُصبت بفيروس كورونا أثناء تأديتي لعملي ولا أعلم مصدر الإصابة”.

وتابع الشاب المصاب في مقطع الفيديو الذي يصوره لنفسه: “و أنا الحمد لله تمام وأموري تمام، وبحب أشكر وزارة الصحة والكوادر الطبية على متابعتهم للحالة وتعاملهم بالشكل المناسب”.

وأضاف: “كنت أخرج من بيتي للعمل الساعة السادسة صباحاً وأعود الساعة الخامسة مساء وكنت بعدها أظل جالساً بالبيت ولا أخالط أحد، كما أنني لست من المدخنين”.

واستطرد ناصحا الأردنيين بالالتزام لتخطي الأزمة: “بحب أوجه رسالة لأهل القواسمة أصدقائنا وحبايبنا الحمد لله أنا تمام، وبحب أطلب منكم طلب يا أخوان، إنكم تلتزموا بيوتكم، يعني التزم بيتك ولا تذهب للمناطق اللي فيها تجمعات لأنه والله الواحد ما بيعرف العدوى من وين بتيجيه”.

وأكمل مشددا على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة: “والحمد لله رب العالمين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وحاولوا لما تروحوا تشتروا من الدكان أو المخبز خلي مسافة بينك وبين الشخص الآخر حتى الواحد ما يجيب ضرر لنفسه ولأهل بيته، والأفضل إنك تلتزم بيتك”.

وختم الشاب الأردني في رسالته: “خلينا نساعد بعض يا إخوان وربنا يرفع عنا الوباء والبلاء، وبنشكر الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية، والحمد الله وربنا يحمي الأردن ويرفع عنها البلاء يا رب العالمين”.

يُشار إلى أن المملكة الأردنية سجّلت حتى اللحظة 372 حالة إصابة مؤكدة مثبتة مخبرياً بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس 7 حالات وفاة.

وتشهد المملكة الأردنية حالة من حظر التجول والتزام المنازل و إلغاء الدوام الرسمي والأكاديمي، وجملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا في المملكة.