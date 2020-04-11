هذا ما يهدد سلطان عُمان في ظل تحولات اقتصادية إجبارية رغم تخفيضه النفقات السلطانية وعزله 51 مستشارا

سلط موقع “المونيتور” الأمريكي في تقرير له الضوء على سلطنة عُمان وتحديدا اقتصادها، مشيرا إلى أن سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق سيواجه تحديا صعبا في الأشهر المقبلة لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وضعف النمو، والضغوط المالية والتمويلية.

ويقول الموقع إنه حتى عام 2023، كان من المتوقع بالفعل أن تكون الميزانية السنوية في المنطقة الحمراء. لكن وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تشير إلى أنه من المتوقع أن يكون العجز المالي لعام 2020 أعلى 4 مرات مما كان متوقعا سابقا بسبب الصدمة المزدوجة الناتجة عن وباء “كوفيد-19” وانخفاض أسعار النفط.

ولعكس هذا الاتجاه، من المتوقع أن تخفض الحكومة العمانية الإنفاق العام، وأن تفرض إجراءات تقشفية، لكن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تحدث تغييرا في نموذج الحكم الذي ساد منذ صعود السلطان الراحل “قابوس بن سعيد” إلى العرش عام 1970.

وارتفع الدين العُماني بشكل كبير منذ انخفاض أسعار النفط في عام 2014؛ حيث انتقل من أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 60% العام الماضي.

ويعتقد محلل السياسة العامة “أحمد المخيني” أن عصر الاعتماد الكلي على الحكومة على وشك الانتهاء. وقال: “سيكون هناك المزيد والمزيد من اعتماد السكان على أنفسهم؛ حيث ستستخدم الحكومة الموارد المحدودة المتاحة بحكمة أكبر”.

وفي مارس/آذار 2020، خفضت وزارة المالية مخصصات الميزانية للوكالات الحكومية بنسبة 5%؛ بسبب حرب أسعار النفط؛ حيث تأتي 72% من عائدات السلطنة من قطاع الهيدروكربونات.

كما أن الضرائب العامة في تزايد. وتم تطبيق “ضريبة الخطيئة” في يونيو/حزيران 2019 على منتجات مثل المشروبات الغازية المسكرة والتبغ، ومن المتوقع تفعيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2021.

من جانبه قال المدير القطري للبنك الدولي لمجلس التعاون الخليجي، “عصام أبو سليمان”، لـ”المونيتور”، إن “العديد من السياسات التكميلية يجب أن تحدث في نفس الوقت، بما في ذلك برامج الضمان الاجتماعي”.

ودعا “أبو سليمان” إلى خدمات حكومية عالية الجودة، خاصة في التعليم والصحة. وقبل كل شيء، سيكون إصلاح سوق العمل حجر الزاوية في دولة الرفاهية بعد “قابوس”.

ويعمل نحو 43% من العمانيين في القطاع العام. وأوصى “أبو سليمان” بالتنويع الاقتصادي لتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، ولتخفيف العبء عن كاهل الحكومة.

وقال “المخيني”: “على الحكومة أن تعمل بجد على جعل القطاع العام غير جذاب”. وبعد زيارة ميدانية إلى عُمان في عام 2019، رأى صندوق النقد الدولي أن أجور ومزايا القطاع الخاص بحاجة إلى مواءمة أكثر مع القطاع العام لجعل التوظيف في القطاع الخاص أكثر جاذبية.

وقال “المخيني” إن السلطان “هيثم بن طارق يزرع بالفعل بذور التغييرات من خلال خفض النفقات الملكية بشكل هائل. وقد عزل مؤخرا 51 مستشارا خدموا سلفه. وكان السلطان السابق يتمتع بأسلوب حياة فخم وقصور وحاشية”.

وإضافة إلى خفض الإنفاق العام، فلدى عمان العديد من الخيارات الأخرى لتمويل عجزها المتضخم على المدى القصير، مثل الأخذ من صندوق الثروة السيادي، وبيع أصول الدولة، وتخفيض قيمة عملتها، وطلب المساعدة من الدول المجاورة أو المنظمات الدولية.

ويعتقد المحللون أن عُمان يجب أن تبني نموذجا للحكم مصمم خصيصا لعصر ما بعد النفط. وقد تعهدت القيادة الجديدة بالفعل بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد الريعي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

وتأخرت هذه الإصلاحات الهيكلية نتيجة مخاوف من تعرض الاستقرار السياسي والاجتماعي للخطر؛ فقد تجنب السلطان “قابوس” الإجراءات المثيرة للجدل التي كان من الممكن أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية قصيرة المدى، واعتمد بدلا من ذلك على خارطة طريق طويلة المدى للبلاد.

وقال “المخيني”، في إشارة إلى القيادة السابقة: “لم يكن هناك شعور بالإلحاح. وإما أن الدائرة المباشرة حول السلطان قابوس لم تكن شفافة بما فيه الكفاية معه، أو أنهم لم يدركوا درجة خطورة الوضع الاقتصادي”.

ومع ذلك، فإن عدم وجود إصلاحات اقتصادية لم يمنع العمانيين من حب السلطان، الذي بنى دولة حديثة من مجتمع يشبه القرون الوسطى ورثه في أوائل السبعينيات.

وقال “المخيني” إن “العمانيين وجدوا عذرا للسلطان قابوس لأنه ركز على استقرار المنطقة وقضايا الشؤون الخارجية قبل وفاته أكثر من القضايا الداخلية”.

واختتم المخيني تصريحاته للموقع بقوله:” والآن، من المحتمل أن تتغير العلاقة بين الدولة والمجتمع، والتي عرفها العمانيون لعقود. وتابع “: “الآن، تعليمات السلطان هيثم هي ترتيب المنزل من الداخل أولا”.”