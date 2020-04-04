اجتمعوا عليه كالوحوش .. الشرطة الهندية تُبرح شاباً يمنياً ضرباً بعد عودته من دفن والدته!

أظهر مقطع فيديو تعرّض شاب يمني في الهند لاعتداءٍ وحشيّ من قبل عناصر الشرطة، بدعوى كسره حظر التجول المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا.

والمفاجأة أنّ الشاب اليمنيّ كان مع والده عائدين من المقبرة الى الفندق بعد دفن والدته التي فشل علاجها بالمستشفى.

صورة للشاب اليمني أثناء دفن والدته

وتم ضبط الشاب اليمني بعد الإعتداء عليه، وإحالته للسجن بعد محاولته الدفاع عن نفسه من هجوم عناصر الشرطة عليه بالعصيّ.

واثار الإعتداء على الشاب اليمني غضباً بمواقع التواصل، معتبرين ان حقوق الإنسان انعدمت في الهند، وأن هذا التعامل الوحشي لا يليق خاصةً وأن الشاب عائد من دفن والدته .