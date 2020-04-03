معالم خليجية
معالم خليجية
تقارير

انهيار أسعار النفط وفيروس كورونا يضربان القطاع المصرفي لـ5 دول خليجية

كتب وطن
0

عدلت وكالة “” للتصنيف الائتماني، نظرتها من “مستقرة” إلى “سلبية”، للقطاع المصرفي في 5 دول خليجية.

كما أبقت الوكالة على نظرتها السلبية للقطاع المصرفي في عُمان، بسبب انهيار أسعار وتداعيات تفشي “”.

وقالت الوكالة في تقرير، إن تراجع أسعار النفط يضغط على الإيرادات الحكومية، ويؤدي إلى انخفاض الإنفاق العام، مما يهدد نمو الاقتصاد غير النفطي والتي تمارس أغلب البنوك أنشطتها فيها.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية – التي تعتمد بشكل كبير على في تمويل إيرادات موازناتها – كلا من السعودية، الإمارات، ، البحرين، ، وسلطنة عمان.

وتابعت: “أسعار النفط تقل كثيرا عن المستوى الذي يجب أن تكون عليه لتحقيق التوازن المالي في موازنات الدول الست”.

وتوقعت “موديز” انخفاض تدفق للبنوك الخليجية، “إذ تشكل الإيرادات الحكومية القدر الأكبر من في أغلب النظم المصرفية هناك”.

ورجحت أن يتسبب تراجع نشاط الأعمال، بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي ، في زيادة تعثر سداد البنوك.

وترى الوكالة أن إجراءات التحفيز التي أطلقتها حكومات دول المنطقة وبنوكها المركزية، لن تعوض التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلا بشكل جزئي.

وزادت: “النمو الاقتصادي سيكون أكثر تضررا في كل من السعودية والإمارات والبحرين وعمان، في حين تتوقع استقراره في قطر، وأن يكون عند نحو 2 بالمئة في الكويت”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“حفر 50 قبراً” لدفن ضحايا كورونا بدولة خليجية وهروب مصابين من مستشفى يثير…

تقارير

بعد وفاة أكثر من 2000 وإصابة أكثر من 27 ألفاً .. لهذه الأسباب فشلت إيران في مكافحة…

حياتنا

ضُبطا بالجرم المشهود وهما يرتديان قمصان النوم.. شابان في الكويت يمارسان الجنس مع…

حياتنا

ضجة في الكويت .. اكتشفوا اصابته بـ”كورونا” بعد وصوله المستشفى متوفياً…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.